Bartosz Kurek znów to zrobił! Polak bohaterem

Krystian NatońskiSiatkówka

Bartosz Kurek ma za sobą kolejny znakomity występ w lidze japońskiej. Tym razem kapitan reprezentacji Polski poprowadził Tokio Great Bears do zwycięstwa w zaległym meczu 6. kolejki z Toray Arrows Shizuoka 3:1. Doświadczony siatkarz był liderem gospodarzy w ataku.

Mężczyzna w okularach i czerwonej koszulce z białymi pasami mówi do mikrofonu.
fot. PAP
Bartosz Kurek z kolejnym udanym występem w Japonii

Do spotkania doszło w sobotę 21 lutego. Kibice byli świadkami wyrównanego, jak i... jednostronnego starcia. Pierwszy set dostarczył wielu emocji i skończył się niespodziewanym zwycięstwem gości na przewagi. Podrażnieni miejscowi z Kurkiem w składzie nie dali szans rywalom w kolejnej partii, a swoją dominację potwierdzili również w trzeciej odsłonie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewanie dołączył do klubu z Rzeszowa! Przez wiele sezonów grał w PlusLidze

 

Czwarty set to znowu wyrównana gra i zacięta rywalizacja. Tym razem jednak końcówka należała do ekipy ze stolicy Japonii. Duża w tym zasługa Polaka, który przy swoim nazwisku zapisał aż 26 punktów (dwa w bloku i jeden na zagrywce) i zanotował 49 procent skuteczności w ataku. Pod tym względem był liderem drużyny.

 

Dzięki temu zwycięstwu "Niedźwiedzie" zajmują piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów i o "oczko" wyprzedzają ekipę z Hiroszimy. Z kolei ich strata do czwartego Jtekt Stings wynosi jedenaście punktów.

 

Tokio Great Bears - Toray Arrows Shizuoka 3:1 (29:31, 25:16, 25:20, 25:23)

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ KUREKINNEJAPONIASIATKÓWKATOKYO GREAT BEARS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Moya Radomka Radom - ITA TOOLS Stal Mielec. Skrót meczu
Zobacz także

Radomka lepsza od Stali! Ważne zwycięstwo w walce o play-off

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 