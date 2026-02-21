Bartosz Kurek znów to zrobił! Polak bohaterem

Do spotkania doszło w sobotę 21 lutego. Kibice byli świadkami wyrównanego, jak i... jednostronnego starcia. Pierwszy set dostarczył wielu emocji i skończył się niespodziewanym zwycięstwem gości na przewagi. Podrażnieni miejscowi z Kurkiem w składzie nie dali szans rywalom w kolejnej partii, a swoją dominację potwierdzili również w trzeciej odsłonie.

Czwarty set to znowu wyrównana gra i zacięta rywalizacja. Tym razem jednak końcówka należała do ekipy ze stolicy Japonii. Duża w tym zasługa Polaka, który przy swoim nazwisku zapisał aż 26 punktów (dwa w bloku i jeden na zagrywce) i zanotował 49 procent skuteczności w ataku. Pod tym względem był liderem drużyny.

Dzięki temu zwycięstwu "Niedźwiedzie" zajmują piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów i o "oczko" wyprzedzają ekipę z Hiroszimy. Z kolei ich strata do czwartego Jtekt Stings wynosi jedenaście punktów.

Tokio Great Bears - Toray Arrows Shizuoka 3:1 (29:31, 25:16, 25:20, 25:23)

Polsat Sport