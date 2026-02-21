Legendarny siatkarz odrzucił miliony! Zagra w PlusLidze?

Od dwóch lat Brazylijczyk broni barw JTEKT Stings. W zeszłym sezonie wywalczył z tym zespołem srebro SV League. Do Japonii przeniósł się z włoskiego Gas Sales Bluenergy Piacenza.

ZOBACZ TAKŻE: Bogdanka LUK Lublin z transferem medycznym? Ważna informacja z klubu

Od jakiegoś czasu wiadomo, że umowa przyjmującego z JTEKT wygaśnie z końcem sezonu. Wielkie kluby już wcześniej rozpoczęły bitwę o mistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro, ale ten raz po raz odrzuca oferty. Jak poinformował portal Volley Actu, Brazylijczyk odrzucił również propozycję z rodzimej ligi, opiewającą na pół miliona dolarów, czyli w przeliczeniu blisko dwa miliony złotych.

Co ciekawe, coraz więcej mówi się o przejściu Lucarellego do... PlusLigi. W kuluarach słyszy się, że 34-latek miałby dołączyć do PGE Projektu Warszawa.

Lucarelli to mistrz olimpijski z Rio de Janeiro (2016) oraz srebrny (2014) i brązowy (2022) medalista mistrzostw świata. W dorobku ma także triumf w Lidze Narodów z 2021 roku.

KP, Polsat Sport