Mariusz Misiura gościem Cafe Futbol. Gdzie obejrzeć?
Gościem najbliższego magazynu Cafe Futbol będzie Mariusz Misiura, trener Wisły Płock, drużyny, z którą w pierwszym roku swojej pracy wywalczył awans do ekstraklasy, a rok 2025 zakończył na fotelu lidera najwyższej klasy rozgrywkowej. Transmisja niedzielę w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Start o godzinie 11:00.
I to właśnie postać tego szkoleniowca, jego praca w zawodzie oraz funkcjonowanie klubu z Płocka będą wiodącymi tematami rozmowy pierwszej części programu.
ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja Polski faworytem Euro. "Nie ma drugiej takiej kadry"
W dalszej odsłonie Cafe Futbol wrócimy do czwartkowych wydarzeń na boiskach Ligi Konferencji UEFA, gdzie swoje pierwsze spotkania w 1/16 finału tych rozgrywek rozegrały Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.
Program poprowadzi Bożydar Iwanow, a obok niego w naszym studiu zasiądą również Tomasz Hajto, Roman Kosecki oraz Roman Kołtoń.
Magazyn Cafe Futbol na żywo o 11:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl