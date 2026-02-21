Mariusz Misiura gościem Cafe Futbol. Gdzie obejrzeć?

I to właśnie postać tego szkoleniowca, jego praca w zawodzie oraz funkcjonowanie klubu z Płocka będą wiodącymi tematami rozmowy pierwszej części programu.

W dalszej odsłonie Cafe Futbol wrócimy do czwartkowych wydarzeń na boiskach Ligi Konferencji UEFA, gdzie swoje pierwsze spotkania w 1/16 finału tych rozgrywek rozegrały Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.

Program poprowadzi Bożydar Iwanow, a obok niego w naszym studiu zasiądą również Tomasz Hajto, Roman Kosecki oraz Roman Kołtoń.

Magazyn Cafe Futbol na żywo o 11:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.

