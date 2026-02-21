Siatkarze z Częstochowy nie składają broni! Sensacyjne zwycięstwo przywróciło nadzieje

Spotkanie lepiej rozpoczęli goście (4:7), ale siatkarze z Częstochowy odrobili straty i gra się wyrównała (10:10). Losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Gospodarze prowadzili 23:22, ale popełnili dwa błędy i to JSW Jastrzębski Węgiel miał piłkę setową (23:24). Patrik Indra skutecznym atakiem doprowadził do rywalizacji na przewagi, która miała długi i zacięty przebieg. Rozstrzygnął ją na korzyść ekipy Norwida Milad Ebadipour (31:29).

Początek drugiej odsłony toczył się przy przewadze jastrzębian (2:5, 7:9). W środkowej części seta gospodarze odwrócili wynik (14:13), a później jeszcze powiększyli przewagę, gdy rywale popełnili błędy w trzech kolejnych akcjach (17:14). Siatkarze z Częstochowy utrzymali korzystny wynik w końcówce, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Bartłomiej Lipiński (25:20).

W trzecim secie od początku ton wydarzeniom na boisku nadawała drużyna z Jastrzębia-Zdroju (1:5, 5:11 - po asie Nicolasa Szerszenia). Goście byli w tym secie skuteczniejsi w przyjęciu i w ataku, lepiej prezentowali się w bloku i w polu serwisowym i utrzymywali punktowy dystans. Ekipa z Częstochowy nie była tym razem w stanie odrobić strat. Końcówka pod kontrolą jastrzębian, a wynik na 17:25 ustalił skutecznym atakiem Łukasz Kaczmarek.

Czwarta partia toczyła się przy minimalnej przewadze Steam Hemarpol Politechniki (8:6, 16:15). Jastrzębianie wyrównali i losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Kluczowa okazała się punktowa seria od stanu 19:19 do 23:19, gdy w polu zagrywki błysnął Jakub Kiedos. Dwie ostatnie akcje meczu również padły łupem gospodarzy. Milad Ebadipour atakiem blok-aut wywalczył piłkę meczową, a punktowy blok przesądził o tym, że siatkarze z Częstochowy zapisali na swym koncie trzy cenne punkty (25:20).

Najwięcej punktów: Milad Ebadipour (20), Bartłomiej Lipiński (20), Patrik Indra (17) - Norwid; Michał Gierżot (19), Nicolas Szerszeń (19), Łukasz Kaczmarek (14), Anton Brehme (13) - JSW. MVP: Bartłomiej Lipiński (16/31 = 52% skuteczności w ataku + 1 as + 3 bloki; 37% pozytywnego przyjęcia).

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - JSW Jastrzębski Węgiel 3:1 (31:29, 25:20, 17:25, 25:20)

Steam: Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela, Patrik Indra, Milad Ebadipour, Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco – Bartosz Makoś (libero) oraz Artur Sługocki, Jakub Kiedos, Tomasz Kowalski, Samuel Jeanlys, Damian Radziwon, Jakub Nowak. Trener: Ljubomir Travica.

JSW: Michał Gierżot, Łukasz Usowicz, Łukasz Kaczmarek, Nicolas Szerszeń, Anton Brehme, Benjamin Toniutti – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Mateusz Kufka, Jordan Zaleszczyk, Adam Lorenc, Joshua Tuaniga, Jakub Jurczyk, Adrian Staszewski, Miran Kujundzic. Trener: Andrzej Kowal.

