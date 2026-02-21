Obrończynie tytułu znów ze złotem! Polki utrzymały pozycję
Klaudia Adamek i Linda Weiszewski zajęły 18. miejsce w olimpijskiej rywalizacji bobsleistek na torze w Cortinie d'Ampezzo. Złoty medal zdobyły broniące tytułu Niemki Laura Nolte i Deborah Levi. Na kolejnych miejscach na podium stanął drugi duet Niemek oraz Amerykanki.
Nolte i Deborah zanotowały łączny czas 3.48,46. Drugie w rywalizacji ich rodaczki Lisa Buckwitz i Neele Schutem straciły 0,53 s, a trzecie Amerykanki Kaillie Armbruster-Humphries i Jasmine Jones - 0,75. Nolte to srebrna, a Armbruster-Humphries brązowa medalistka w monobobach.
Biało-czerwone po trzecim ślizgu były klasyfikowane na 18. pozycji. W finałowej próbie ponownie nie ustrzegły się błędów, ale utrzymały pozycję. Od mistrzyń były wolniejsze o 4,17 s.
Adamek była czołową sprinterką kraju, ale w 2024 roku porzuciła lekkoatletykę i została bobsleistką. Jest pierwszą polską sportsmenką, uczestniczką zarówno letnich, jak i zimowych igrzysk.