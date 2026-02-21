Obrończynie tytułu znów ze złotem! Polki utrzymały pozycję

Nolte i Deborah zanotowały łączny czas 3.48,46. Drugie w rywalizacji ich rodaczki Lisa Buckwitz i Neele Schutem straciły 0,53 s, a trzecie Amerykanki Kaillie Armbruster-Humphries i Jasmine Jones - 0,75. Nolte to srebrna, a Armbruster-Humphries brązowa medalistka w monobobach.

Biało-czerwone po trzecim ślizgu były klasyfikowane na 18. pozycji. W finałowej próbie ponownie nie ustrzegły się błędów, ale utrzymały pozycję. Od mistrzyń były wolniejsze o 4,17 s.

Adamek była czołową sprinterką kraju, ale w 2024 roku porzuciła lekkoatletykę i została bobsleistką. Jest pierwszą polską sportsmenką, uczestniczką zarówno letnich, jak i zimowych igrzysk.

KP, PAP