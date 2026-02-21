Pewne zwycięstwo Developresu. Wrocławianki bez szans
W sobotnim meczu 18. kolejki Tauron Ligi ekipa DevelopResu Rzeszów pewnie pokonała na własnym parkiecie #Volley Wrocław 3:0. O dominacji miejscowych świadczą wyniki poszczególnych setów. Spotkanie trwało zaledwie godzinę i osiem minut.
Nie było niespodzianki w sobotnie popołudnie w stolicy Podkarpacia. Faworyzowany DevelopRes nie dał zbyt większych szans drużynie ze stolicy Dolnego Śląska. Było jasne, że przyjezdne, które znajdują się na przedostatniej pozycji w tabeli są znacznie niżej notowane od liderek, ale z pewnością najbardziej optymistyczni fani z Wrocławia liczyli na bardziej wyrównany mecz.
Developres, który w tym sezonie poniósł w Tauron Lidze zaledwie jedną porażkę, był jednak lepszy w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła - od zagrywki po atak, blok i obronę. Wystarczy powiedzieć, że #Volley w żadnej partii nie przekroczył bariery 20 punktów. Mało tego, w pierwszej odsłonie przyjezdne zapisały na swoim koncie zaledwie 14 "oczek", a jeszcze gorzej poszło im w trzeciej partii, w której zdobyły 13 punktów. Pod tym względem Wrocławianki najlepiej wypadły w drugim secie, ale to marne pocieszenie, bo przegrały go do 20.
DevelopRes z bilansem 17 zwycięstw i porażki pewnie prowadzi w tabeli i zmierza do wygranej w rundzie zasadniczej. Z kolei #Volley pozostaje na przedostatniej pozycji, ale wciąż ma szansę dostać się do strefy 9-10. Jego przewaga nad outsiderem z Nowego Dworu Mazowieckiego wynosi siedem punktów.
MVP spotkania została wybrana Laura Jansen (Developres).
DevelopRes Rzeszów - #Volley Wrocław 3:0 (25:14, 25:19, 25:13)