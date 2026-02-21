PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Energa Trefl Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Energę Trefla Gdańsk w spotkaniu 22. kolejki PlusLigi. Kto wygra to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl.

Dzięki znakomitej serii siedmiu wygranych meczów z rzędu Jurajscy Rycerze wyprzedzili PGE Projekt Warszawa o dwa "oczka" i zajmują pierwsze miejsce w ligowej tabeli. W ostatnim starciu na krajowym podwórku nie dali szans Barkomowi Każany Lwów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewanie dołączył do klubu z Rzeszowa! Przez wiele sezonów grał w PlusLidze

 

Siatkarze Trefla Gdańsk wskutek dwóch ostatnich porażek spadli na siódmą pozycję w rozgrywkach. W poprzednich dwóch starciach "Gdańskie Lwy" były w stanie ugrać zaledwie dwa sety. O poprawę dorobku punktowego w starciu z ekipą Michała Winiarskiego może być jednak trudno.
 

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 