PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Energa Trefl Gdańsk. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie - Energa Trefl Gdańsk to mecz 22. kolejki PlusLigi. Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Energa Trefl Gdańsk? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Siatkarze Aluron CMC Warta Zawiercie celebrują zwycięstwo na boisku, podając sobie dłonie i okazując radość.
fot. PAP
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie

Aluron CMC Warta Zawiercie - Energa Trefl Gdańsk to starcie 22. kolejki PlusLigi. Sytuacja obu zespołów w tabeli rozgrywek ligowych nieco się różni.

 

Gospodarze sobotniej potyczki znajdują się bowiem na szczycie. Z dorobkiem 45 punktów zajmują pierwszą lokatę. "Jurajscy Rycerze" są niepokonani w PlusLidze od sześciu meczów.

 

Goście natomiast walczą o miejsce w play-offach. Na chwilę obecną plasują się na siódmej pozycji z 30 "oczkami" na koncie. Gdańszczanie notują nieudaną miniserię - nie wygrali od dwóch spotkań.

 

Zespoły Warty i Trefla mierzyły się już w tym sezonie PlusLigi. 30 listopada ubiegłego roku lepsi w pięciu setach na własnym terenie okazali się siatkarze z Trójmiasta.

 

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Energa Trefl Gdańsk w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

jc, Polsat Sport
