PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki. Relacja live i wynik na żywo

Kibice mistrzów Polski mają powody do zaniepokojenia. Ich drużyna przegrała na krajowym podwórku trzy spotkania z rzędu, dając się pokonać między innymi Barkomowi Każany Lwów. Na szczęście w Lidze Mistrzów Lublinianom idzie lepiej - są już pewni gry w ćwierćfinale.

ZOBACZ TAKŻE: Sceny po meczu o medal mistrzostw świata. FIVB zawiesił siatkarkę

Ślepsk w ostatnim czasie radzi sobie bardzo dobrze. W poprzedniej kolejce wygrał z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a wcześniej zdobył punkt w starciu z PGE Projektem Warszawa.



Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport