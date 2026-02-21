PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki. Relacja live i wynik na żywo
Bogdanka LUK Lublin kontra Ślepsk Malow Suwałki to spotkanie 22. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl.
Kibice mistrzów Polski mają powody do zaniepokojenia. Ich drużyna przegrała na krajowym podwórku trzy spotkania z rzędu, dając się pokonać między innymi Barkomowi Każany Lwów. Na szczęście w Lidze Mistrzów Lublinianom idzie lepiej - są już pewni gry w ćwierćfinale.
Ślepsk w ostatnim czasie radzi sobie bardzo dobrze. W poprzedniej kolejce wygrał z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a wcześniej zdobył punkt w starciu z PGE Projektem Warszawa.
Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.