PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Bogdanka LUK Lublin kontra Ślepsk Malow Suwałki to spotkanie 22. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl.

Kibice mistrzów Polski mają powody do zaniepokojenia. Ich drużyna przegrała na krajowym podwórku trzy spotkania z rzędu, dając się pokonać między innymi Barkomowi Każany Lwów. Na szczęście w Lidze Mistrzów Lublinianom idzie lepiej - są już pewni gry w ćwierćfinale.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sceny po meczu o medal mistrzostw świata. FIVB zawiesił siatkarkę

 

Ślepsk w ostatnim czasie radzi sobie bardzo dobrze. W poprzedniej kolejce wygrał z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a wcześniej zdobył punkt w starciu z PGE Projektem Warszawa.
 

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 