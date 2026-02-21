PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki. Transmisja TV i stream online

Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki to starcie 22. kolejki PlusLigi. Sytuacja obu zespołów w tabeli rozgrywek ligowych nieco się różni.

Gospodarze sobotniej potyczki walczą o czołowe miejsca. Aktualnie z dorobkiem 37 punktów zajmują czwartą pozycję. W ostatnim czasie nie idzie im jednak w PlusLidze - przegrali trzy spotkania z rzędu.

Goście natomiast rywalizują o miejsce w play-offach. Na chwilę obecną plasują się na 10. lokacie z 24 "oczkami" na koncie. Do ósmej ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle tracą pięć punktów.

Zespoły Bogdanki i Ślepska mierzyły się już w tym sezonie PlusLigi. 29 listopada ubiegłego roku lepsi w trzech setach na wyjeździe okazali się panujący mistrzowie Polski.

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

jc, Polsat Sport