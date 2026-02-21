Przed tygodniem Politechnika przegrała niezwykle ważne spotkanie ze Cuprum Stilon Gorzów 2:3. Obecnie ostatni w tabeli Częstochowianie tracą do wyprzedzającego ich Barkomu już cztery "oczka", a do Gorzowian i Chełmian - siedem. Teraz spróbują sprawić niespodziankę i wygrać z dobrze dysponowanym Jastrzębskim Węglem.

O triumf może być jednak trudno. Ekipa prowadzona przez Andrzeja Kowala zadomowiła się już w czołowej "ósemce", premiowanej grą w fazie play-off. W poprzednim spotkaniu Jastrzębski Węgiel ograł PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport