Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w niedzielę. Kto startuje? Kiedy?
W niedzielę zakończą się 25. zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina d’Ampezzo. Zanim zgasną znicze w obu miastach, odbędzie się pięć ostatnich finałów. W najciekawszym o złoty medal powalczą hokeiści USA i Kanady. Na trasę biegu na 50 km wyruszy Eliza Rucka-Michałek.
Finał turnieju hokeja na lodzie zapowiada się pasjonująco. Amerykanie na złoto olimpijskie czekają od igrzysk w Lake Placid w 1980 roku. Dokonali wtedy „Cudu na lodzie”, jak nazwano zwycięstwo gospodarzy nad reprezentacją Związku Radzieckiego.
Kanadyjczycy byli mistrzami olimpijskimi dziewięć razy. Po raz ostatni wygrali w Soczi w 2014 roku, w ostatnim przed igrzyskami we Włoszech turnieju olimpijskim z udziałem gwiazd NHL.
W 21. wieku będzie to trzeci kanadyjsko-amerykański finał igrzysk. W 2002 roku w Salt Lake City hokeiści spod znaku „Klonowego Liścia” wygrali z gospodarzami 5:2, a w 2010 w Vancouver, gdy sami byli gospodarzami, pokonali Amerykanów po dogrywce 3:2.
Mecz w hali Santagiulia w Mediolanie rozpocznie się o godz. 14.10.
Wcześniej odbędzie się bieg narciarski kobiet na 50 km techniką klasyczną, decydujące ślizgi czwórek bobslejowych (w tej konkurencji Niemcy walczą o komplet medali), mecz finałowy turnieju curlingu kobiet, w którym o złoto zagrają Szwedki ze Szwajcarkami oraz przeniesiony z soboty z powodu obfitych opadów śniegu w Livigno finał narciarskiego halfpipe’u kobiet. Z biało-czerwonych wystartuje tylko biegaczka narciarska Eliza Rucka-Michałek.
Ceremonię zamknięcia igrzysk zaplanowano na godz. 20 w antycznym amfiteatrze w Weronie. Podczas uroczystości polską flagę poniosą srebrny medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Władimir Semirunnij oraz startująca w short tracku Gabriela Topolska.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w niedzielę 22.02. Starty Polaków. Kiedy?
biegi narciarskie
10.00 bieg na 50 km techniką klasyczną K (Eliza Rucka-Michałek)