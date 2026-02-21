Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w niedzielę. Kto startuje? Kiedy?

Finał turnieju hokeja na lodzie zapowiada się pasjonująco. Amerykanie na złoto olimpijskie czekają od igrzysk w Lake Placid w 1980 roku. Dokonali wtedy „Cudu na lodzie”, jak nazwano zwycięstwo gospodarzy nad reprezentacją Związku Radzieckiego.

Kanadyjczycy byli mistrzami olimpijskimi dziewięć razy. Po raz ostatni wygrali w Soczi w 2014 roku, w ostatnim przed igrzyskami we Włoszech turnieju olimpijskim z udziałem gwiazd NHL.

W 21. wieku będzie to trzeci kanadyjsko-amerykański finał igrzysk. W 2002 roku w Salt Lake City hokeiści spod znaku „Klonowego Liścia” wygrali z gospodarzami 5:2, a w 2010 w Vancouver, gdy sami byli gospodarzami, pokonali Amerykanów po dogrywce 3:2.

Mecz w hali Santagiulia w Mediolanie rozpocznie się o godz. 14.10.

Wcześniej odbędzie się bieg narciarski kobiet na 50 km techniką klasyczną, decydujące ślizgi czwórek bobslejowych (w tej konkurencji Niemcy walczą o komplet medali), mecz finałowy turnieju curlingu kobiet, w którym o złoto zagrają Szwedki ze Szwajcarkami oraz przeniesiony z soboty z powodu obfitych opadów śniegu w Livigno finał narciarskiego halfpipe’u kobiet. Z biało-czerwonych wystartuje tylko biegaczka narciarska Eliza Rucka-Michałek.

Ceremonię zamknięcia igrzysk zaplanowano na godz. 20 w antycznym amfiteatrze w Weronie. Podczas uroczystości polską flagę poniosą srebrny medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Władimir Semirunnij oraz startująca w short tracku Gabriela Topolska.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w niedzielę 22.02. Starty Polaków. Kiedy?

biegi narciarskie

10.00 bieg na 50 km techniką klasyczną K (Eliza Rucka-Michałek)

BS, PAP