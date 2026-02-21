PP koszykarzy: Śląsk Wrocław - Zastal Zielona Góra. Relacja live i wynik na żywo

Koszykówka

Śląsk Wrocław - Zastal Zielona Góra to jeden z meczów półfinałowych w ramach tegorocznej edycji Pucharu Polski koszykarzy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Śląsk w ćwierćfinale pokonał Dziki Warszawa 91:86, podczas gdy Zastal zwyciężył Kinga Szczecin 94:88.

 

W tym sezonie oba zespoły zdążyły zagrać ze sobą jeden raz. Na początku stycznia Śląsk pokonał Zastal na własnym parkiecie 90:85.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Zastal Zielona Góra na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
