PP koszykarzy: Śląsk Wrocław - Zastal Zielona Góra. Relacja live i wynik na żywo

Śląsk w ćwierćfinale pokonał Dziki Warszawa 91:86, podczas gdy Zastal zwyciężył Kinga Szczecin 94:88.

W tym sezonie oba zespoły zdążyły zagrać ze sobą jeden raz. Na początku stycznia Śląsk pokonał Zastal na własnym parkiecie 90:85.

KN, Polsat Sport