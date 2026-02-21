3:0 w meczu na szczycie! Perugia wygrała fazę zasadniczą SuperLega

Siatkarze z Perugii pojechali do Werony z chęcią rewanżu za porażkę 0:3 w półfinale Pucharu Włoch. W pierwszym secie dominowali na boisku, wypracowali sobie solidną zaliczę (8:14, 12:19) i mieli sytuację pod kontrolą. Wygrali zdecydowanie, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Oleg Płotnicki (15:25).

Druga odsłona była bardziej wyrównana, ale od stanu 15:15 znów inicjatywę zaczęła przejmować drużyna z Perugii. Gospodarze przegrali 21:25, a seta znów zamknął Płotnicki.

Set numer trzy również toczył się przy przewadze przyjezdnych (4:7, 12:17). Siatkarze z Werony gonili wynik i w końcówce zmniejszyli różnicę do dwóch oczek (21:23). Roberto Russo wywalczył piłkę meczową dla Perugii, ale gospodarze obronili się w dwóch akcjach. Błąd serwisowy przesądził jednak o wygranej gości (23:25).

Najwięcej punktów zdobyli Darlan Souza (17) - dla gospodarzy oraz Wassim Ben Tara (13) - dla zwycięzców. Kamil Semeniuk wywalczył dla Perugii osiem punktów (7/12 = 58% skuteczności w ataku + 1 as; 50% pozytywnego przyjęcia).

Sir Susa Scai Perugia na kolejkę przed końcem zagwarantowała sobie pierwsze miejsce w tabeli fazy zasadniczej ligi włoskiej, a co za tym idzie również grę w Lidze Mistrzów w sezonie 2026/27. Ma na koncie 55 punktów, a druga w tabeli Rana Verona - 48.

Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia 0:3 (15:25, 21:25, 23:25)

Verona: Marco Vitelli, Darlan Souza, Noumory Keita, Lorenzo Cortesia, Micah Christenson, Rok Mozic – Matteo Staforini (libero) oraz Aleksandar Nedeljkovic, Francesco Sani, Uros Planinsic, Aidan Zingel. Trener: Fabio Soli.

Perugia: Federico Crosato, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Roberto Russo, Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi – Massimo Colaci (libero) oraz Donovan Dzavoronok, Marco Gaggini. Trener: Angelo Lorenzetti.

SUPERLEGA - WYNIKI I TABELA