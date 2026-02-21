Siatkarka odchodzi z ŁKS-u. Powodem problemy zdrowotne

Kontrakt z Cechetto został rozwiązany za porozumieniem stron – poinformował w sobotę klub z Łodzi.

ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Kurek znów to zrobił! Polak bohaterem

Siatkarka trafiła do ŁKS przed poprzednim sezonem, który spędziła na leczeniu i rehabilitacji po poważnej kontuzji kolana. Kolejne urazy i problemy zdrowotne nie ominęły jej też w obecnych rozgrywkach. W związku z tym w ekstraklasie rozegrała 13 spotkań, zdobywając 47 punktów.

Jedyną atakującą w kadrze łódzkiego klubu pozostała Anastazja Hryszczuk, która w tym sezonie również rzadko pojawia się na boisku. Ostatnio na pozycji atakującej w ŁKS najczęściej występuje przyjmująca z Kanady Thana Fayad.

ŁKS Commercecon po 16 rozegranych w obecnych rozgrywkach meczach zajmuje piąte miejsce w tabeli. W niedzielę wicemistrzynie Polski zagrają na wyjeździe z czwartym BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.