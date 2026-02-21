Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - JSW Jastrzębski Węgiel. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - JSW Jastrzębski Węgiel to mecz 22. kolejki PlusLigi. Gdzie obejrzeć mecz Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - JSW Jastrzębski Węgiel? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla w biało-pomarańczowych strojach rozmawiają ze sobą na boisku, w tle widoczna siatka.
fot. PAP
Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - JSW Jastrzębski Węgiel to starcie 22. kolejki PlusLigi. Sytuacja obu zespołów w tabeli rozgrywek ligowych nieco się różni.

 

Gospodarze sobotniej potyczki niespodziewanie walczą o utrzymanie. Aktualnie jednak z dorobkiem 13 punktów zajmują ostatnią pozycję. Do bezpiecznego miejsca tracą cztery "oczka". Nie wygrali w PlusLidze od pięciu spotkań.

 

Goście natomiast plasują się na szóstej lokacie z 33 "oczkami" na koncie. JSW notuje udaną miniserię - zwyciężyło dwie poprzednie potyczki.

 

Zespoły Politechniki i Jastrzębskiego mierzyły się już w tym sezonie PlusLigi. 1 grudnia ubiegłego roku lepsi w pięciu setach we własnej hali okazali się podopieczni Andrzeja Kowala.

 

Transmisja meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - JSW Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

jc, Polsat Sport
