Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - JSW Jastrzębski Węgiel. Transmisja TV i stream online

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - JSW Jastrzębski Węgiel to starcie 22. kolejki PlusLigi. Sytuacja obu zespołów w tabeli rozgrywek ligowych nieco się różni.

ZOBACZ TAKŻE: Sceny po meczu o medal mistrzostw świata. FIVB zawiesił siatkarkę

Gospodarze sobotniej potyczki niespodziewanie walczą o utrzymanie. Aktualnie jednak z dorobkiem 13 punktów zajmują ostatnią pozycję. Do bezpiecznego miejsca tracą cztery "oczka". Nie wygrali w PlusLidze od pięciu spotkań.

Goście natomiast plasują się na szóstej lokacie z 33 "oczkami" na koncie. JSW notuje udaną miniserię - zwyciężyło dwie poprzednie potyczki.

Zespoły Politechniki i Jastrzębskiego mierzyły się już w tym sezonie PlusLigi. 1 grudnia ubiegłego roku lepsi w pięciu setach we własnej hali okazali się podopieczni Andrzeja Kowala.

Transmisja meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - JSW Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

jc, Polsat Sport