Stoltz poza podium na igrzyskach olimpijskich!

Bieg ze startu wspólnego w łyżwiarstwie szybkim to dynamiczna konkurencja na długim torze, w której zawodnicy ścigają się bezpośrednio ze sobą, a nie na czas.

O zwycięstwie decyduje nie tylko kolejność na mecie, ale przede wszystkim zdobyte punkty podczas wyścigu. Co cztery okrążenia, czyli po czwartym, ósmym i 12. "kółku", odbywają się punktowane sprinty. Po ostatnim, 16. okrążeniu przyznawana jest kluczowa punktacja: 60, 40 i 20 "oczek" dla pierwszych trzech zawodników. Zwycięzcą zostaje zawodnik z największą liczbą punktów, zgromadzonych podczas sprintów pośrednich i finałowego.

Bergsma uzyskał 68 pkt, Thorup - 47, a Giovannini - 21. Czwarte miejsce zajął mistrz olimpijski z Mediolanu na 500 i 1000 m, Amerykanin Jordan Stoltz - 10 pkt. W finale uczestniczyło 16 zawodników.

Podczas igrzysk we Włoszech Bergsma zdobył drugi medal. Wcześniej był trzeci na dystansie 10 000 m, gdy po srebro sięgnął Semirunnij. Natomiast Giovannini drugi raz stanął na podium, gdyż wcześniej wygrał wraz z kolegami bieg drużynowy.

1. Jorrit Bergsma (Holandia) 68

2. Viktor Hald Thorup (Dania) 47

3. Andrea Giovannini (Włochy) 21

4. Jordan Stolz (USA) 10

5. Jae-Won Chung (Korea Południowa) 6

6. Antoine Gelinas-Beaulieu (Kanada) 3

7. Mathieu Belloir (Francja) 1

8. Indra Medard (Belgia) 1

9. Bart Swings (Belgia) 0

10. Shomu Sasaki (Japonia) 0

...

Władimir Semirunnij (Polska) - odpadł w półfinale

BS, PAP