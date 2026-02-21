W sobotę polscy kibice będą interesować się wynikami naszych Władimira Semirunnija i Natalii Czerwonki w starcie masowym, startem biathlonistek w biegu na 12.5 km, rywalizacją biegaczy narciarskich na dystansie 50 km, występem sztafety mieszanej w skialpinizmie oraz ślizgami bobslejowych dwójek. O występach Polaków będziemy rozmawiać w dzisiejszym Studiu Mediolan Cortina.



Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będą wicemistrz olimpijski w biathlonie z Turynu Tomasz Sikora, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w bobslejach Seweryn Sosna, a także członek zarządu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i ekspert Polsatu Sport Bartosz Pisarek.



W programie posłuchamy także rozmów naszych reporterów: Marcina Lepy i Michała Białońskiego. Informacje ze wszystkich olimpijskich aren przedstawi Marta Wrońska, która porozmawia również z Krzysztofem Dominem, reprezentantem Polski w curlingu.



Studio Mediolan Cortina codziennie o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.