Studio Mediolan Cortina - 21.02. Transmisja TV i stream online
Przed nami kolejny odcinek programu Studio Mediolan Cortina. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
W sobotę polscy kibice będą interesować się wynikami naszych Władimira Semirunnija i Natalii Czerwonki w starcie masowym, startem biathlonistek w biegu na 12.5 km, rywalizacją biegaczy narciarskich na dystansie 50 km, występem sztafety mieszanej w skialpinizmie oraz ślizgami bobslejowych dwójek. O występach Polaków będziemy rozmawiać w dzisiejszym Studiu Mediolan Cortina.
Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będą wicemistrz olimpijski w biathlonie z Turynu Tomasz Sikora, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w bobslejach Seweryn Sosna, a także członek zarządu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i ekspert Polsatu Sport Bartosz Pisarek.
W programie posłuchamy także rozmów naszych reporterów: Marcina Lepy i Michała Białońskiego. Informacje ze wszystkich olimpijskich aren przedstawi Marta Wrońska, która porozmawia również z Krzysztofem Dominem, reprezentantem Polski w curlingu.
Przejdź na Polsatsport.pl
Studio Mediolan Cortina codziennie o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.