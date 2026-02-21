SuperLega: Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Sir Susa Scai Perugia zagra z Raną Verona w spotkaniu 21. kolejki SuperLegi. Kto wygra to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona na Polsatsport.pl.

Siatkarze z "miasta miłości" mają ostatnio bardzo dobrą passę - zwyciężyli w trzech ostatnich meczach, zgarniając przy okazji Superpuchar Włoch, a co więcej, nie stracili w nich nawet seta. W ostatniej potyczce ograli Vero Volley Milano. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Trener polskiego klubu siatkarskiego podał się do dymisji! Już jest następca

 

Perugia od czasu Coppa Italia, w którym uległa właśnie Veronie, rozegrała już trzy mecze - dwa w Lidze Mistrzów i jeden ligowy. We wszystkich okazali się lepsi od swoich rywali. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

SIATKÓWKASUPERLEGA

