Siatkarze z "miasta miłości" mają ostatnio bardzo dobrą passę - zwyciężyli w trzech ostatnich meczach, zgarniając przy okazji Superpuchar Włoch, a co więcej, nie stracili w nich nawet seta. W ostatniej potyczce ograli Vero Volley Milano.

Perugia od czasu Coppa Italia, w którym uległa właśnie Veronie, rozegrała już trzy mecze - dwa w Lidze Mistrzów i jeden ligowy. We wszystkich okazali się lepsi od swoich rywali.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport