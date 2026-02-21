Szokujące doniesienia z Włoch. 18-letni kolarz zginął w dramatycznym wypadku

Był utalentowanym sportowcem



Francesco Mazzoleni był utalentowanym włoskim kolarzem, który na co dzień reprezentował barwy zespołu GoodShop Team Yoyogurt. Wcześniej reprezentował barwy takich drużyn jak:

· Almenno

· UC Osio Sotto

· Travel Service.

Wielu ekspertów wiązało z nim spore nadzieje. Kolarstwo we Włoszech jest niezwykle popularne i nie brakowało ekip, które śledziły rozwój Mazzoleniego oraz innych zawodników z jego rocznika. Za kilka tygodni miał świętować 19. urodziny. Niestety życie napisało inny scenariusz, nie ma go już z nami.

Pomimo natychmiastowej reakcji jego życia nie udało się uratować



Do tragicznych wydarzeń doszło w trakcie treningu w miejscowości Barzana niedaleko Bergamo. Młody kolarz trenował przed kolejnymi startami. W pewnym momencie został potrącony przez samochód ciężarowy jadący z naprzeciwka. Pomoc medyczna nadeszła bardzo szybko.

Niestety obrażenia odniesione w wyniku wypadku okazały się zbyt poważne i pomimo natychmiastowej reakcji jego życia nie udało się uratować. Nastoletni Francesco Mazzoleni zginął, robiąc to, co kochał. Jego kariera została przerwana zdecydowanie za wcześnie. Kierowcą samochodu był 30-letni mężczyzna, w którego organizmie nie wykryto alkoholu.

Świat kolarstwa pogrążony w żałobie. Niestety tego typu wypadki nie są rzadkością



Informacja o śmierci Francesco Mazzoleniego wstrząsnęła całym kolarskim światem. Z rodziną i przyjaciółmi w bólu łączą się nie tylko przedstawiciele amatorskiej drużyny Team Goodshop Yoyogurt U23, ale też władze Włoskiej Federacji Kolarskiej. Za pośrednictwem oficjalnych kanałów złożono kondolencje, podkreślając talent i pasję młodego kolarza.

Niestety wypadki drogowe z udziałem kolarzy i samochodów zdarzają się od wielu lat. Najgłośniejszą sprawą z ostatnich lat jest np. ta z listopada 2022 roku, gdy śmierć na miejscu poniósł Davide Rebellin, czyli legenda kolarstwa.

W 2017 roku podczas porannego treningu niedaleko swojego domu, po zderzeniu z vanem zginął Włoch Michele Scarponi, czyli triumfator Giro d’Italia w 2011 roku. W tego typu wypadkach w XXI wieku życie stracili też m.in.:

· Sara Piffer

· Ricardo Otxoa

· German Chaves

· Victor Cabedo

· Desiet Kidane

· Chris Anker Sorensen.

Polsat Sport