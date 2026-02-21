Szokujące doniesienia z Włoch. 18-letni kolarz zginął w dramatycznym wypadku
Z Włoch napłynęły do nas tragiczne informacje. W wieku 18. lat zmarł utalentowany kolarz Francesco Mazzoleni. Młody włoski zawodnik zginął 15 lutego 2026 roku potrącony przez samochód podczas treningu kolarskiego koło Bergamo. Jego życia nie udało się uratować, co poruszyło kolarski świat.
Był utalentowanym sportowcem
Francesco Mazzoleni był utalentowanym włoskim kolarzem, który na co dzień reprezentował barwy zespołu GoodShop Team Yoyogurt. Wcześniej reprezentował barwy takich drużyn jak:
· Almenno
· UC Osio Sotto
· Travel Service.
Wielu ekspertów wiązało z nim spore nadzieje. Kolarstwo we Włoszech jest niezwykle popularne i nie brakowało ekip, które śledziły rozwój Mazzoleniego oraz innych zawodników z jego rocznika. Za kilka tygodni miał świętować 19. urodziny. Niestety życie napisało inny scenariusz, nie ma go już z nami.
Pomimo natychmiastowej reakcji jego życia nie udało się uratować
Do tragicznych wydarzeń doszło w trakcie treningu w miejscowości Barzana niedaleko Bergamo. Młody kolarz trenował przed kolejnymi startami. W pewnym momencie został potrącony przez samochód ciężarowy jadący z naprzeciwka. Pomoc medyczna nadeszła bardzo szybko.
Niestety obrażenia odniesione w wyniku wypadku okazały się zbyt poważne i pomimo natychmiastowej reakcji jego życia nie udało się uratować. Nastoletni Francesco Mazzoleni zginął, robiąc to, co kochał. Jego kariera została przerwana zdecydowanie za wcześnie. Kierowcą samochodu był 30-letni mężczyzna, w którego organizmie nie wykryto alkoholu.
Świat kolarstwa pogrążony w żałobie. Niestety tego typu wypadki nie są rzadkością
Informacja o śmierci Francesco Mazzoleniego wstrząsnęła całym kolarskim światem. Z rodziną i przyjaciółmi w bólu łączą się nie tylko przedstawiciele amatorskiej drużyny Team Goodshop Yoyogurt U23, ale też władze Włoskiej Federacji Kolarskiej. Za pośrednictwem oficjalnych kanałów złożono kondolencje, podkreślając talent i pasję młodego kolarza.
Niestety wypadki drogowe z udziałem kolarzy i samochodów zdarzają się od wielu lat. Najgłośniejszą sprawą z ostatnich lat jest np. ta z listopada 2022 roku, gdy śmierć na miejscu poniósł Davide Rebellin, czyli legenda kolarstwa.
W 2017 roku podczas porannego treningu niedaleko swojego domu, po zderzeniu z vanem zginął Włoch Michele Scarponi, czyli triumfator Giro d’Italia w 2011 roku. W tego typu wypadkach w XXI wieku życie stracili też m.in.:
· Sara Piffer
· Ricardo Otxoa
· German Chaves
· Victor Cabedo
· Desiet Kidane
· Chris Anker Sorensen.