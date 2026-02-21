Tauron Liga: DevelopRes Rzeszów - #VolleyWrocław. Relacja live i wynik na żywo
DevelopRes Rzeszów kontra #VolleyWrocław to starcie 18. kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl.
W ostatnim spotkaniu Rzeszowianki nie dały szans Sokołowi Mogilno i pewnie ograły ten zespół 3:0. Wcześniej poniosły pierwszą od dawna porażkę na krajowym podwórku - w półfinale Tauron Pucharu Polski uległy PGE Budowlanym Łódź 1:3.
#VolleyWrocław ostatnie zwycięstwo odniósł jeszcze w zeszłym roku. 30 grudnia zwyciężył z EcoHarpoon LOS Nowel Nowy Dwór Mazowiecki 3:0. Od tamtego momentu poniósł już jednak cztery porażki - ostatnią z Chemikiem Police (2:3).
Relacja live i wynik na żywo meczu DevelopRes Rzeszów - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.