Udany start Polek! Jest awans do finału igrzysk
Klaudia Adamek i Linda Weiszewski awansowały do czwartego ślizgu olimpijskiej rywalizacji bobsleistek na torze w Cortinie d'Ampezzo z udziałem 20 załóg. Polki zajmują 18. miejsce. Prowadzą Niemki Laura Nolte i Deborah Levi.
Polski duet miał szanse na zakwalifikowanie się do ostatniego przejazdu, ale musiał zaprezentować się równie udanie jak w pierwszym ślizgu. Wówczas zajął 15. pozycję. W drugim popełnił więcej błędów i spadł na 22. miejsce.
ZOBACZ TAKŻE: Władimir Semirunnij zabrał głos ws. Kamily Sellier. "Jest silna"
Trzeci ślizg zaczęły prowadzące na półmetku, broniące tytułu Niemki Laura Nolte i Deborah Levi. Kończyły reprezentantki Tajwanu Sin-Rong Lin i Song-En Lin, które notowały stratę blisko 4 s.
Biało-czerwone wykorzystały szansę. Miały 13. czas startu, a na mecie osiągnęły 15. wynik trzeciego ślizgu, co dało im 18. miejsce ze stratą do liderek 3,15.
Adamek była czołową polską sprinterką, ale w 2024 roku porzuciła lekkoatletykę i została bobsleistką. Jest pierwszą polską sportsmenką, uczestniczką zarówno letnich, jak i zimowych igrzysk.
Finałowy ślizg w Cortina Sliding Centre z udziałem 20 załóg rozpocznie się o godz. 21.05.Przejdź na Polsatsport.pl