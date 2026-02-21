Udany start Polek! Jest awans do finału igrzysk

Zimowe

Klaudia Adamek i Linda Weiszewski awansowały do czwartego ślizgu olimpijskiej rywalizacji bobsleistek na torze w Cortinie d'Ampezzo z udziałem 20 załóg. Polki zajmują 18. miejsce. Prowadzą Niemki Laura Nolte i Deborah Levi.

Dwie zawodniczki w czerwonych strojach i czarnych kaskach pchają biało-czerwony bobslej.
fot. PAP/EPA
Linda Weiszewski i Klaudia Adamek

Polski duet miał szanse na zakwalifikowanie się do ostatniego przejazdu, ale musiał zaprezentować się równie udanie jak w pierwszym ślizgu. Wówczas zajął 15. pozycję. W drugim popełnił więcej błędów i spadł na 22. miejsce.

 

ZOBACZ TAKŻE: Władimir Semirunnij zabrał głos ws. Kamily Sellier. "Jest silna"

 

Trzeci ślizg zaczęły prowadzące na półmetku, broniące tytułu Niemki Laura Nolte i Deborah Levi. Kończyły reprezentantki Tajwanu Sin-Rong Lin i Song-En Lin, które notowały stratę blisko 4 s.

 

Biało-czerwone wykorzystały szansę. Miały 13. czas startu, a na mecie osiągnęły 15. wynik trzeciego ślizgu, co dało im 18. miejsce ze stratą do liderek 3,15.

 

Adamek była czołową polską sprinterką, ale w 2024 roku porzuciła lekkoatletykę i została bobsleistką. Jest pierwszą polską sportsmenką, uczestniczką zarówno letnich, jak i zimowych igrzysk.

 

Finałowy ślizg w Cortina Sliding Centre z udziałem 20 załóg rozpocznie się o godz. 21.05.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Natalia Czerwonka: Rodzina jest dla mnie największym wsparciem
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 