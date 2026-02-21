Udany występ Polek podczas ZIO 2026

Michelon ukończyła bieg w czasie 37.18,1, popełniając dwa błędy na strzelnicy. Simon, która zanotowała jedno pudło, straciła do niej 6,6 s, a Vobornikova, również z jedną pomyłką, dotarła do mety 7,4 s za zwyciężczynią.

ZOBACZ TAKŻE: Najlepszy wynik Polaka w historii! Kapitalny występ Dominika Burego

25-letnia Czeszka wywalczyła pierwszy medal olimpijski. Dwa lata młodsza Michelon wcześniej zdobyła złoto z koleżankami w sztafecie oraz srebro w sprincie. Najbardziej doświadczona z tego grona, 29-letnia Simon w olimpijskim dorobku, oprócz sobotniego srebra i złota w sztafecie, ma także złoto w biegu indywidualnym i sztafecie mieszanej z Anterselvy oraz srebro z Pekinu w sztafecie mieszanej.

Jakieła zanotowała dwie karne rundy i straciła do Michelon 1.04,8. Druga z Polek była 15. Natalia Sidorowicz - strata 1.25,9 i dwie karne rundy. Sobotni bieg zupełnie nie wyszedł Kamili Żuk, która popełniła aż 10 błędów na strzelnicy i zajęła ostatnie miejsce w stawce 30 zawodniczek ze stratą 6.09,4.

Bieg ze startu wspólnego kobiet był ostatnią biathlonową konkurencją w tegorocznych igrzyskach w północnych Włoszech. Ceremonia zamknięcia imprezy odbędzie się w niedzielę.

1. Oceane Michelon (Francja) 37.18,1 (2 karne rundy)

2. Julia Simon (Francja) strata 6,6 (1)

3. Tereza Vobornikova (Czechy) 7,4 (1)

4. Anna Magnusson (Szwecja) 26,6 (0)

5. Dorothea Wierer (Włochy) 30,0 (2)

6. Elvira Oeberg (Szwecja) 31,9 (1)

7. Vanessa Voigt (Niemcy) 36,2 (1)

8. Karoline Offigstad Knotten (Norwegia) 43,8 (2)

9. Anna Andexer (Austria) 59,2 (1)

10. Hanna Oeberg (Szwecja) 1.03,1 (3)

11. Joanna Jakieła (Polska) 1.04,8 (2)

...

15. Natalia Sidorowicz (Polska) 1.25,9 (2)

30. Kamila Żuk (Polska) 6.09,4 (10)

BS, PAP