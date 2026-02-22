Adam Małysz skomentował niesamowity występ Polki na ZIO. "Wytargane"

Zimowe

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz uważa, że wyniki Elizy Ruckiej-Michałek czy Dominika Burego w kończących się w niedzielę zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech udowadniają, iż polskie biegi narciarskiego jeszcze nie umarły. - Miło było na to patrzeć - dodał.

Kobieta w stroju narciarskim biegnie na nartach, z tyłu widoczny uśmiechnięty mężczyzna.
fot. PAP/EPA
Małysz skomentował sukces Ruckiej-Michałek

25-letnia Rucka-Michałek, matka dwojga dzieci, która niedawno po dłuższej przerwie wróciła do profesjonalnego uprawiania narciarstwa biegowego, w niedzielnym biegu na 50 km techniką klasyczną zajęła ósme miejsce.

 

- Biorąc pod uwagę przejścia zdrowotne, jakie miała, to można określić to miejsce jako "wytargane". One biegła niesamowicie. Trzeba pamiętać, że w trakcie biegu doszła na trasie grupkę zawodniczek walczących o trzecie miejsce, a w pewnym momencie miała do nich stratę około dwóch minut. Oczywiście, to ją kosztowało dużo sił i potem osłabła, ale jednak i tak miło było na to patrzeć - powiedział szef PZN.

 

Małysz przypomniał, że po raz pierwszy w igrzyskach panie w biegach narciarskich rywalizowały na dystansie 50 km. W sobotę wśród mężczyzn Dominik Bury rywalizację na królewskim dystansie zakończył na 12. miejscu.

 

- Jak widać po tych wynikach polskiej biegi jeszcze nie umarły - podsumował.

 

KP, PAP
