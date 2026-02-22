Ależ forma Marii Żodzik! Co za triumf w Toruniu

Inne

Maria Żodzik wygrała rywalizację w skoku wzwyż podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu. Reprezentantka Polski zwyciężyła tym samym cały cykl World Athletics Indoor Tour.

Lekkoatletka Żodzik z dumą prezentuje flagę Polski po zawodach.
fot. Cyfrasport
Maria Żodzik

Żodzik już w drugiej próbie wyrównała swój rekord życiowy w hali, osiągając wynik 1.98. Później już nie skakała. Drugie miejsce zajęła Lamara Distin (1.94), a podium uzupełniła Julija Lewczenko (1.94).

 

ZOBACZ TAKŻE: Ponad 34 tysiące uczestników! Znamy zwycięzców maratonu w Osace

 

Na czwartej lokacie uplasowała się Wiktoria Miąso (1.85). Paulina Borys zaliczyła trzy strącenia. 

 

Żodzik wcześniej była druga w zawodach w Madrycie. Polka wypełniła w niedzielę minimum na Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu (20-22 marca).

 

ORLEN Copernicus Cup 2026 to jeden z najważniejszych mityngów halowych na świecie i ostatnie zawody z cyklu World Indoor Tour Gold, czyli odpowiedniku letniej Diamentowej Ligi.

 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNELEKKOATLETYKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Natalia Bukowiecka: Najbardziej pomaga mi to, że trochę nauczyłam się przegrywać
Zobacz także

ORLEN Copernicus Cup. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 