Ależ forma Marii Żodzik! Co za triumf w Toruniu

Żodzik już w drugiej próbie wyrównała swój rekord życiowy w hali, osiągając wynik 1.98. Później już nie skakała. Drugie miejsce zajęła Lamara Distin (1.94), a podium uzupełniła Julija Lewczenko (1.94).

ZOBACZ TAKŻE: Ponad 34 tysiące uczestników! Znamy zwycięzców maratonu w Osace

Na czwartej lokacie uplasowała się Wiktoria Miąso (1.85). Paulina Borys zaliczyła trzy strącenia.

Żodzik wcześniej była druga w zawodach w Madrycie. Polka wypełniła w niedzielę minimum na Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu (20-22 marca).

ORLEN Copernicus Cup 2026 to jeden z najważniejszych mityngów halowych na świecie i ostatnie zawody z cyklu World Indoor Tour Gold, czyli odpowiedniku letniej Diamentowej Ligi.