Asysta Pietuszewskiego! Polak poprowadził FC Porto do cennego zwycięstwa

W wyjściowej jedenastce ekipy "Dragoes" znaleźli się Oskar Pietuszewski i Jan Bednarek. W kadrze zabrakło natomiast kontuzjowanego Jakuba Kiwiora.

Już w 22. minucie 17-letni skrzydłowy przeprowadził kapitalny rajd lewą stroną. Pietuszewski ściął do środka i wyłożył piłkę Viktorowi Froholdtowi, który skierował ją do niemal pustej bramki. Była to pierwsza asysta Polaka w barwach Porto.

ZOBACZ TAKŻE: Barcelona wykorzystała wpadkę Realu! Lewandowski tym razem bez gola

Tuż po przerwie były zawodnik Jagiellonii znów dał o sobie znać. W 48. minucie ponownie zszedł do środka i zapoczątkował akcję, którą golem sfinalizował Deniz Gul. Trafienie nie zostało jednak uznane - sędzia dopatrzył się spalonego u polskiego zawodnika.

Pietuszewski opuścił murawę w 66. minucie, a zastąpił go William Gomes. Bednarek zagrał natomiast pełne 90 minut.

Warto dodać, że w składzie gości nie zobaczyliśmy Cezarego Miszty. Polski bramkarz został odsunięty od gry decyzją trenera Sotirisa Sylaidopoulosa.

FC Porto umocniło się na pozycji lidera ligi portugalskiej z dorobkiem 62 punktów. Drugi w tabeli Sporting Lizbona ma do "Smoków" cztery punkty straty, a trzecia Benfica - siedem.

FC Porto - Rio Ave 1:0 (1:0)

Bramka: Victor Froholdt 22.

Porto: Diogo Costa - Alberto Costa, Pablo Rosario, Jan Bednarek, Zaidu - Alan Varela, Gabri Veiga (66. Rodrigo Mora), Victor Froholdt (86. Terem Moffi) - Pepe (75. Borja Sainz), Deniz Gul (75. Seko Fofana), Oskar Pietuszewski (66. William Gomes).

Rio Ave: Ennio van der Gouw - Marious Vrousai (83. Antonis Papakanellos), Jakub Brabec, Gustavo Mancha, Omar Richards - Tamas Nikitscher (83. Ryan Guilherme), Andreas Ntoi (88. Joao Graca) - Diogo Bezerra, Ole Pohlmann (65. Joao Tome), Dario Spikic (66. Karem Zoabi) - Jalen Blesa.

Żółte kartki: Alberto Costa, Alan Varela - Omar Richards, Joao Graca, Karem Zoabi.

Sędziował: David Silva (Portugalia).