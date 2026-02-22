Asysta Pietuszewskiego! Polak poprowadził FC Porto do cennego zwycięstwa
FC Porto z Oskarem Pietuszewskim i Janem Bednarkiem w składzie pokonało Rio Ave 1:0 w 23. kolejce ligi portugalskiej. Były zawodnik Jagiellonii Białystok zanotował swoją pierwszą asystę w barwach "Smoków". Dzięki wygranej podopieczni Francesco Fariolego umocnili się na pozycji lidera rozgrywek.
W wyjściowej jedenastce ekipy "Dragoes" znaleźli się Oskar Pietuszewski i Jan Bednarek. W kadrze zabrakło natomiast kontuzjowanego Jakuba Kiwiora.
Już w 22. minucie 17-letni skrzydłowy przeprowadził kapitalny rajd lewą stroną. Pietuszewski ściął do środka i wyłożył piłkę Viktorowi Froholdtowi, który skierował ją do niemal pustej bramki. Była to pierwsza asysta Polaka w barwach Porto.
ZOBACZ TAKŻE: Barcelona wykorzystała wpadkę Realu! Lewandowski tym razem bez gola
Tuż po przerwie były zawodnik Jagiellonii znów dał o sobie znać. W 48. minucie ponownie zszedł do środka i zapoczątkował akcję, którą golem sfinalizował Deniz Gul. Trafienie nie zostało jednak uznane - sędzia dopatrzył się spalonego u polskiego zawodnika.
Pietuszewski opuścił murawę w 66. minucie, a zastąpił go William Gomes. Bednarek zagrał natomiast pełne 90 minut.
Warto dodać, że w składzie gości nie zobaczyliśmy Cezarego Miszty. Polski bramkarz został odsunięty od gry decyzją trenera Sotirisa Sylaidopoulosa.
FC Porto umocniło się na pozycji lidera ligi portugalskiej z dorobkiem 62 punktów. Drugi w tabeli Sporting Lizbona ma do "Smoków" cztery punkty straty, a trzecia Benfica - siedem.
FC Porto - Rio Ave 1:0 (1:0)
Bramka: Victor Froholdt 22.
Porto: Diogo Costa - Alberto Costa, Pablo Rosario, Jan Bednarek, Zaidu - Alan Varela, Gabri Veiga (66. Rodrigo Mora), Victor Froholdt (86. Terem Moffi) - Pepe (75. Borja Sainz), Deniz Gul (75. Seko Fofana), Oskar Pietuszewski (66. William Gomes).
Rio Ave: Ennio van der Gouw - Marious Vrousai (83. Antonis Papakanellos), Jakub Brabec, Gustavo Mancha, Omar Richards - Tamas Nikitscher (83. Ryan Guilherme), Andreas Ntoi (88. Joao Graca) - Diogo Bezerra, Ole Pohlmann (65. Joao Tome), Dario Spikic (66. Karem Zoabi) - Jalen Blesa.
Żółte kartki: Alberto Costa, Alan Varela - Omar Richards, Joao Graca, Karem Zoabi.
Sędziował: David Silva (Portugalia).Przejdź na Polsatsport.pl