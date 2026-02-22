Starcie drużyn z dołu tabeli PlusLigi dla gospodarzy! Wywalczyli trzy cenne punkty

Wyrównaną rywalizację obu zespołów oglądaliśmy w pierwszej odsłonie tego starcia (4:4, 12:12). Kluczowa dla losów tej partii okazała się seria czterech akcji wygranych przez gości - od stanu 18:17 do 18:21. Skuteczniejsi w ataku siatkarze z Chełma utrzymali przewagę. Amirhossein Esfandiar wywalczył piłkę setową (21:24), a przestrzelona zagrywka rywali dała przyjezdnym ostatni punkt (22:25).

Zobacz także: Rewolucja w siatkarskich przepisach? Jakub Bednaruk odsłonił karty

Druga partia od początku toczyła się pod dyktando drużyny ze Lwowa (8:3). Siatkarze Barkomu dominowali w ataku, mieli w tym secie 68% skuteczności i zdobyli w tym elemencie aż 17 punktów - o dziesięć więcej od rywali. Przy takich liczbach spokojnie utrzymywali wyraźną przewagę (15:8, 19:10) i przybliżali się do wygranej, która stała się faktem po ataku Ilii Kowalowa (25:16).

W trzeciej odsłonie nadal przewagę mieli siatkarze Barkomu (10:6, 15:11). Drużyna z Chełma dogoniła rywali, po punktowym bloku było 16:16), ale w odpowiedzi podopieczni trenera Ugisa Krastinsa wygrali sześć kolejnych akcji przy zagrywkach Ilii Kowalowa (22:16). Barkom dowiózł przewagę do końca, a ostatnią akcję seta skończył Lorenzo Pope (25:21).

Początek czwartego seta dla ekipy ze Lwowa (5:1, 10:6), ale siatkarze ChKS odrobili straty (11:11). Obie ekipy toczyły wyrównaną rywalizację, ale w końcówce - od stanu 19:19 - lepszy był Barkom. Goście pogubili się przy przebiciu piłki przez Wasyla Tupczija (21:19), Lukas Kampa zaskoczył ich kiwką (22:20), później akcję skończył Lorenzo Pope, a blok dał piłkę meczową (24:21). Brakujący punkt dał drużynie ze Lwowa serwis rywali w siatkę (25:22).

Skrót meczu Barkom - ChKS:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Lorenzo Pope (19), Vasyl Tupchii (17), Illia Kovalov (16) - Barkom; Remigiusz Kapica (13), Amirhossein Esfandiar (12), Tomasz Piotrowski (12) - ChKS. Barkom skuteczniejszy w ataku, lepiej punktował blokiem (11-9) i popełnił mniej błędów od rywali (21, przy 29 ChKS). MVP: Lukas Kampa.

Na dole tabeli PlusLigi nadal bardzo ciekawie. Barkom Każany Lwów, Cuprum Stilon Gorzów (w poniedziałek gra mecz z PGE Projektem Warszawa) oraz InPost ChKS Chełm mają po 20 punktów. Ligową stawkę zamyka Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa z 16 oczkami na koncie i jednym meczem rozegranym mniej od Barkomu i ChKS.

Barkom Każany Lwów - InPost ChKS Chełm 3:1 (22:25, 25:16, 25:21, 25:22)

Barkom: Lukas Kampa, Lorenzo Pope, Vladyslav Shchurov, Vasyl Tupchii, Illia Kovalov, Andrii Rohozyn – Yaroslav Pampushko (libero) oraz Mykola Kuts, Dmytro Vietskyy, Julius Firkal. Trener: Ugis Krastins.

ChKS: Jay Blankenau, Amirhossein Esfandiar, Mariusz Marcyniak, Remigiusz Kapica, Tomasz Piotrowski, Łukasz Swodczyk – Kazuma Sonae (libero) oraz Paweł Rusin, Jędrzej Gruszczyński, Jędrzej Goss, Rune Fasteland, Grzegorz Jacznik. Trener: Krzysztof Andrzejewski.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI