Będzie zwrot akcji w PlusLidze? "Nie chcemy być w takiej sytuacji"

Krystian NatońskiSiatkówka

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa wciąż zajmuje ostatnie miejsce w tabeli PlusLigi, ale po sensacyjnym zwycięstwie z Jastrzębskim Węglem pod Jasną Górą odżyły nadzieje na utrzymanie. Czy dojdzie do zwrotu akcji i podopieczni Ljubomira Travicy rzutem na taśmę unikną degradacji?

Siatkarze Norwida Częstochowa świętujący zwycięstwo, jeden z nich unosi ręce w geście radości.
fot. PAP
Norwid Częstochowa walczy o utrzymanie w PlusLidze

Było jasne, że częstochowski zespół chcąc utrzymać się w PlusLidze musi zacząć sprawiać niespodzianki i urywać punkty znacznie wyżej notowanym rywalom. Cel ten został zrealizowany w minioną sobotę, gdy Norwid sensacyjnie pokonał u siebie Jastrzębski Węgiel 3:1. Dzięki temu ekipa spod Jasnej Góry zbliżyła się do bezpiecznej, przedostatniej lokaty, do której traci "oczko". Wiele wskazuje na to, że kwestia spadku rozstrzygnie się pomiędzy Politechniką a Barkomem Każany Lwów, chociaż pewni swego nie mogą być również siatkarze InPost ChKS-u Chełm i Cuprum Stilonu Gorzów.

 

- Bardzo chcemy zostać w PlusLidze i to jest dla nas priorytet. Doganiamy Barkom, który też ma swoje mecze, więc teraz jest liczenie, że się potknie. My nie chcemy być w takiej sytuacji, więc mam nadzieję, że to my w kolejnych meczach będziemy punktować, przegonimy rywala i zostaniemy w PlusLidze - powiedział siatkarz Norwida, Daniel Popiela w rozmowie z "PLS TV".

 

ZOBACZ TAKŻE: 3:0 w meczu na szczycie! Perugia wygrała fazę zasadniczą SuperLega

 

W Częstochowie w ostatnich dniach powiało optymizmem. Zespół oprócz zwycięstwa z Jastrzębianami, wcześniej pokonał na wyjeździe Power Volley Milano 3:2 w rewanżu w ćwierćfinale Pucharu Challenge, chociaż odpadł z dalszych zmagań. Do tego należy dodać punkty wywalczone na wyjazdach w Gorzowie i Olsztynie.

 

- Być może ten los uśmiechnął się do nas minimalnie. Wkładamy w to mnóstwo pracy, gramy lepiej, co pokazują ostatnio nasze spotkania. Wygraliśmy w Mediolanie, wygraliśmy z Jastrzębiem, a wcześniej walczyliśmy w Gorzowie i Olsztynie. To nie jest tak, że jedziemy i przeciwnik nas miażdży. Dajemy z siebie naprawdę dużo i w końcu to zaprocentuje - rzekł Popiela.

 

Norwid do końca rundy zasadniczej zagra jeszcze na wyjeździe z PGE Projektem Warszawa, u siebie z Asseco Resovią Rzeszów, na wyjeździe z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, u siebie z PGE GiEK Skrą Bełchatów, na wyjeździe z Treflem Gdańsk i Bogdanką LUK Lublin.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DANIEL POPIELAPLUSLIGASIATKÓWKASTEAM HEMARPOL POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aaron Russell - uraz w meczu z Treflem Gdańsk
Zobacz także

Zacięte siatkarskie starcie w Zawierciu! Osłabiony Trefl postawił się faworytom

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 