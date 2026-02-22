BKS ograł ŁKS! Siatkarki z Bielska-Białej umocniły się na czwartym miejscu

Spotkanie rozpoczęło się z opóźnieniem - z powodu roztopów pojawiła się nieszczelność w dachu i musiała interweniować straż pożarna. W zespole ŁKS nie wystąpiła Mariana Brambilla, zespołu nie mógł też poprowadzić w tym spotkaniu trener Adrian Chyliński, którego zastąpił Bartłomiej Bartodziejski. W drużynie BKS nie mogła zagrać Marta Orzyłowska. Bielszczanki zagrały jeszcze bez nowej rozgrywającej, której pozyskanie ogłoszono w niedzielę.

Spotkanie lepiej rozpoczęły łodzianki (2:6, 7:12), które wykorzystały problemy przeciwniczek w przyjęciu. Gospodynie goniły wynik - zmniejszyły straty do dwóch oczek (15:17), a w końcówce złapały kontakt (21:22). Seta rozstrzygnęła na korzyść ŁKS Sonia Stefanik, która popisała się dwoma asami serwisowymi (21:25).

Początek drugiej partii toczył się po myśli bielszczanek, które poprawiły zagrywkę i uzyskały kilkupunktową przewagę (9:5, 12:8). Siatkarki ŁKS odrobiły straty w jednym ustawieniu (12:12), a później odskoczyły rywalkom na kilka oczek (16:19). W końcówce gospodynie wygrały jednak serię sześciu akcji od stanu 18:20 do 24:20 przy zagrywkach Aleksandry Gryki. Brakujący punkt przyniósł zepsuty serwis rywalek i siatkarki BKS odwróciły wynik z poprzedniej odsłony (25:21).

Trzeci set rozpoczął się od nokautującej serii dziewięciu wygranych akcji przez ekipę z Bielska-Białej (10:2). Gra obu ekip falowała, bo w środkowej części tej partii to ŁKS popisał się punktową serią od stanu 14:5 do 14:11. Gospodynie utrzymywały przewagę (18:12, 21:14), a po ataku Agata Michalewicz miały piłkę setową przy stanie 24:19. Rywalki obroniły się w trzech akcjach, jednak blok gospodyń zamknął tę część meczu (25:22).

Bielszczanki udanie otworzyły również kolejną odsłonę (10:4), a w dalszej części seta nie pozwoliły już dojść rywalkom do głosu. Grały skutecznie, utrzymywały wyraźną przewagę (13:6, 20:13) i w końcówce miały sytuację pod kontrolą. Aleksandra Gryka zakończyła seta (25:18) i całe spotkanie skutecznym atakiem ze środka.



Skrót meczu BKS - ŁKS:





Najwięcej punktów: Kertu Laak (20), Aleksandra Gryka (16), Reka Bozoki-Szedmak (11), Ljubica Kecman (10) - BKS; Regiane Bidias (18), Anna Obiała (16), Weronika Centka-Tietianiec (12), Sonia Stefanik (11) - ŁKS. MVP: Aleksandra Gryka (8/17 = 47% skuteczności w ataku + 3 asy + 5 bloków).



BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:18)

BKS: Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Aleksandra Gryka, Agata Michalewicz – Zuzanna Suska (libero) oraz Ljubica Kecman, Reka Bozoki-Szedmak. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

ŁKS: Angelika Gajer, Regiane Bidias, Sonia Stefanik, Weronika Centka-Tietianiec, Daria Szczyrba, Anna Obiała – Anna Pawłowska (libero) oraz Thana Fayad. Trener: Bartłomiej Bartodziejski.

