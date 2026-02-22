BKS ograł ŁKS! Siatkarki z Bielska-Białej umocniły się na czwartym miejscu
BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonał ŁKS Commercecon Łódź 3:1 w spotkaniu kończącym 18. kolejkę Tauron Ligi. Było to starcie czwartej i piątej drużyny w tabeli. Siatkarki z Bielska-Białej, mimo porażki w premierowej partii, wygrały to starcie i odskoczyły rywalkom na pięć oczek.
BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź. Skrót meczu
Asy serwisowe w meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź
Bloki w meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź
Ataki w meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź
TOP 10 akcji BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź
TOP 10 akcji ŁKS Commercecon Łódź w meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź
Aleksandra Gryka - najlepsze akcje MVP meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź
Spotkanie rozpoczęło się z opóźnieniem - z powodu roztopów pojawiła się nieszczelność w dachu i musiała interweniować straż pożarna. W zespole ŁKS nie wystąpiła Mariana Brambilla, zespołu nie mógł też poprowadzić w tym spotkaniu trener Adrian Chyliński, którego zastąpił Bartłomiej Bartodziejski. W drużynie BKS nie mogła zagrać Marta Orzyłowska. Bielszczanki zagrały jeszcze bez nowej rozgrywającej, której pozyskanie ogłoszono w niedzielę.
Zobacz także: To ona zastąpi wielki polski talent! Zwyciężczyni LM w Tauron Lidze
Spotkanie lepiej rozpoczęły łodzianki (2:6, 7:12), które wykorzystały problemy przeciwniczek w przyjęciu. Gospodynie goniły wynik - zmniejszyły straty do dwóch oczek (15:17), a w końcówce złapały kontakt (21:22). Seta rozstrzygnęła na korzyść ŁKS Sonia Stefanik, która popisała się dwoma asami serwisowymi (21:25).
Początek drugiej partii toczył się po myśli bielszczanek, które poprawiły zagrywkę i uzyskały kilkupunktową przewagę (9:5, 12:8). Siatkarki ŁKS odrobiły straty w jednym ustawieniu (12:12), a później odskoczyły rywalkom na kilka oczek (16:19). W końcówce gospodynie wygrały jednak serię sześciu akcji od stanu 18:20 do 24:20 przy zagrywkach Aleksandry Gryki. Brakujący punkt przyniósł zepsuty serwis rywalek i siatkarki BKS odwróciły wynik z poprzedniej odsłony (25:21).
Trzeci set rozpoczął się od nokautującej serii dziewięciu wygranych akcji przez ekipę z Bielska-Białej (10:2). Gra obu ekip falowała, bo w środkowej części tej partii to ŁKS popisał się punktową serią od stanu 14:5 do 14:11. Gospodynie utrzymywały przewagę (18:12, 21:14), a po ataku Agata Michalewicz miały piłkę setową przy stanie 24:19. Rywalki obroniły się w trzech akcjach, jednak blok gospodyń zamknął tę część meczu (25:22).
Bielszczanki udanie otworzyły również kolejną odsłonę (10:4), a w dalszej części seta nie pozwoliły już dojść rywalkom do głosu. Grały skutecznie, utrzymywały wyraźną przewagę (13:6, 20:13) i w końcówce miały sytuację pod kontrolą. Aleksandra Gryka zakończyła seta (25:18) i całe spotkanie skutecznym atakiem ze środka.
Skrót meczu BKS - ŁKS:
Najwięcej punktów: Kertu Laak (20), Aleksandra Gryka (16), Reka Bozoki-Szedmak (11), Ljubica Kecman (10) - BKS; Regiane Bidias (18), Anna Obiała (16), Weronika Centka-Tietianiec (12), Sonia Stefanik (11) - ŁKS. MVP: Aleksandra Gryka (8/17 = 47% skuteczności w ataku + 3 asy + 5 bloków).
BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:18)
BKS: Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Aleksandra Gryka, Agata Michalewicz – Zuzanna Suska (libero) oraz Ljubica Kecman, Reka Bozoki-Szedmak. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.
ŁKS: Angelika Gajer, Regiane Bidias, Sonia Stefanik, Weronika Centka-Tietianiec, Daria Szczyrba, Anna Obiała – Anna Pawłowska (libero) oraz Thana Fayad. Trener: Bartłomiej Bartodziejski.
WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGIPrzejdź na Polsatsport.pl