Decyzja zapadła! Polski trener poprowadzi siatkarską reprezentację w kolejnym sezonie

Łukasz Marciniak (rocznik 1990) w Polsce zbierał doświadczenia w drużynach siatkarek: Zawisza Sulechów (2013-15, jako fizjoterapeuta), DevelopRes SkyRes Rzeszów (2015-16, jako statystyk), BKS Profi Credit Bielsko-Biała (2016-18, jako asystent trenera). W roli pierwszego szkoleniowca prowadził drużyny KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski (2019) i Grupa Azoty PWSZ Tarnów (2019-20). Od 2020 roku pracował w Niemczech, jako asystent trenera w drużynach VfB Suhl Lotto Thuringen i Dresdner SC.

Od 2018 roku Marciniak był związany z reprezentacją Norwegii siatkarzy, a do współpracy zaprosił go Tore Aleksandersen. Najpierw pracował w roli asystenta, a lutym 2024 roku został oficjalnie ogłoszony selekcjonerem tej kadry.

Norweska Federacja Siatkówki (NVBF) poinformowała teraz, że Marciniak pozostanie na swoim stanowisku i poprowadzi reprezentację w Lidze Europejskiej. Norwegowie marzą o awansie na mistrzostwa Europy 2028, nigdy jeszcze nie udało się im zakwalifikować do finałów tego turnieju.

– Z niecierpliwością czekam na sezon reprezentacyjny. Ostatnie dwa lata dały nam możliwość dalszego rozwoju drużyny, pokazały również, że nasza drużyna ma ogromny potencjał. Wierzę, że decyzja o grze reprezentacji w Lidze Europejskiej przyniesie wiele korzyści. Zmierzymy się z drużynami, które zakwalifikowały się do EuroVolley 2026. Dla nas to będą takie mini mistrzostwa Europy – powiedział Marciniak.