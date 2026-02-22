Dobre występy Polaków na Orlen Copernicus Cup! Są minima na HMŚ
Skoczkini wzwyż Maria Żodzik wygrała w Toruniu w mityngu Orlen Copernicus Cup. Polka skoczyła 1,98 i zwyciężyła w całym cyklu World Athletics Indoor Tour Gold. W toruńskim mityngu triumfowali także płotkarz Jakub Szymański i pięcioboistka Paulina Ligarska, a Natalia Bukowiecka była druga na 400 m.
Jakub Szymański najlepszy w mityngu Copernicus Cup 2026
Anna Wielgosz 2. w mityngu Copernicus Cup 2026
Natalia Bukowiecka 2. w mityngu Copernicus Cup 2026
Wyderka i Ostrowski na podium mityngu Copernicus Cup 2026
Ewa Swoboda 4. w mityngu Copernicus Cup 2026
Pia Skrzyszowska 4. w mityngu Copernicus Cup 2026
Maria Żodzik: Można powiedzieć, że w końcu wracam do formy
Natalia Bukowiecka: Nie jest źle, choć spodziewałam się, że będzie trochę szybciej
Pia Skrzyszowska: Cieszy mnie stabilizacja, bo jak ona jest, to mogę pójść o level wyżej
Ewa Swoboda: Jesteśmy wszystkie mocne psychicznie i dałyśmy radę
Maciej Wyderka: Cieszy mnie to, że polska "osiemsetka" ruszyła tak do przodu
Jedyna polska medalistka ubiegłorocznych mistrzostw świata w Tokio świetnie zaprezentowała się przed własną publicznością. Skoczyła najwyżej w sezonie - 1,98 i pewnie wygrała konkurs skoku wzwyż.
ZOBACZ TAKŻE: Pia Skrzyszowska czwarta! Minimalna strata Polki
Żodzik wygrała nie tylko mityng, ale i cały cykl World Athletic Indoor Tour Gold, bo wcześniej była druga w zawodach w Madrycie. Polka wypełniła w niedzielę minimum na Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu (20-22 marca).
- Najważniejsze jest dziś minimum, bo bałam się po pierwszych startach w tym sezonie, że go nie wypełnię. Jeszcze rozbieg nie zawsze mi wychodzi tak jak bym chciała, ale pracujemy nad tym. Dziś było już kilka dobrych prób - powiedziała po wygranej Żodzik.
Jakub Szymański czasem 7,48 wygrał bieg na 60 m ppł i nadal jest niepokonany w tym sezonie.
- Taki jest plan, aby powiedzieć to samo po halowych mistrzostwach świata - przyznał.
Paulina Ligarska wygrała wynikiem 4676 punktów rywalizację pięcioboistek i wyszła na czoło tegorocznych światowych tabel w tym sezonie.
Druga w biegu na 400 m czasem 50,97 była Natalia Bukowiecka. Polka wypełniła minimum na halowe mistrzostwa świata.
Mityng w Toruniu wieńczył cykl World Athletics Indoor Tour Gold.Przejdź na Polsatsport.pl