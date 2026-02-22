Dobre występy Polaków na Orlen Copernicus Cup! Są minima na HMŚ

Skoczkini wzwyż Maria Żodzik wygrała w Toruniu w mityngu Orlen Copernicus Cup. Polka skoczyła 1,98 i zwyciężyła w całym cyklu World Athletics Indoor Tour Gold. W toruńskim mityngu triumfowali także płotkarz Jakub Szymański i pięcioboistka Paulina Ligarska, a Natalia Bukowiecka była druga na 400 m.

Dwie lekkoatletki w strojach sportowych biegną po bieżni, rywalizując w zawodach.
fot. Polsat Sport
Natalia Bukowiecka wypełniła minimum na Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu

Jedyna polska medalistka ubiegłorocznych mistrzostw świata w Tokio świetnie zaprezentowała się przed własną publicznością. Skoczyła najwyżej w sezonie - 1,98 i pewnie wygrała konkurs skoku wzwyż.

 

Żodzik wygrała nie tylko mityng, ale i cały cykl World Athletic Indoor Tour Gold, bo wcześniej była druga w zawodach w Madrycie. Polka wypełniła w niedzielę minimum na Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu (20-22 marca).

 

- Najważniejsze jest dziś minimum, bo bałam się po pierwszych startach w tym sezonie, że go nie wypełnię. Jeszcze rozbieg nie zawsze mi wychodzi tak jak bym chciała, ale pracujemy nad tym. Dziś było już kilka dobrych prób - powiedziała po wygranej Żodzik.

 

Jakub Szymański czasem 7,48 wygrał bieg na 60 m ppł i nadal jest niepokonany w tym sezonie.

 

- Taki jest plan, aby powiedzieć to samo po halowych mistrzostwach świata - przyznał.

 

Paulina Ligarska wygrała wynikiem 4676 punktów rywalizację pięcioboistek i wyszła na czoło tegorocznych światowych tabel w tym sezonie.

 

Druga w biegu na 400 m czasem 50,97 była Natalia Bukowiecka. Polka wypełniła minimum na halowe mistrzostwa świata.

 

Mityng w Toruniu wieńczył cykl World Athletics Indoor Tour Gold.

KP, PAP
