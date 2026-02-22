Dobre występy Polaków na Orlen Copernicus Cup! Są minima na HMŚ

Jedyna polska medalistka ubiegłorocznych mistrzostw świata w Tokio świetnie zaprezentowała się przed własną publicznością. Skoczyła najwyżej w sezonie - 1,98 i pewnie wygrała konkurs skoku wzwyż.

ZOBACZ TAKŻE: Pia Skrzyszowska czwarta! Minimalna strata Polki

Żodzik wygrała nie tylko mityng, ale i cały cykl World Athletic Indoor Tour Gold, bo wcześniej była druga w zawodach w Madrycie. Polka wypełniła w niedzielę minimum na Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu (20-22 marca).

- Najważniejsze jest dziś minimum, bo bałam się po pierwszych startach w tym sezonie, że go nie wypełnię. Jeszcze rozbieg nie zawsze mi wychodzi tak jak bym chciała, ale pracujemy nad tym. Dziś było już kilka dobrych prób - powiedziała po wygranej Żodzik.

Jakub Szymański czasem 7,48 wygrał bieg na 60 m ppł i nadal jest niepokonany w tym sezonie.

- Taki jest plan, aby powiedzieć to samo po halowych mistrzostwach świata - przyznał.

Paulina Ligarska wygrała wynikiem 4676 punktów rywalizację pięcioboistek i wyszła na czoło tegorocznych światowych tabel w tym sezonie.

Druga w biegu na 400 m czasem 50,97 była Natalia Bukowiecka. Polka wypełniła minimum na halowe mistrzostwa świata.

Mityng w Toruniu wieńczył cykl World Athletics Indoor Tour Gold.

KP, PAP