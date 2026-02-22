Dogrywka Cafe Futbol - 22.02. Kliknij i oglądaj
Tradycyjnie po telewizyjnej części Cafe Futbol zapraszamy na Dogrywkę do internetu. Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20.
Gośćmi Bożydara Iwanowa są Mariusz Misiura, Roman Kosecki, Tomasz Hajto oraz Roman Kołtoń.
ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja Polski faworytem Euro. "Nie ma drugiej takiej kadry"
Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Celtic FC - VfB Stuttgart. Skrót meczu