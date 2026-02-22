Dogrywka Cafe Futbol - 22.02. Kliknij i oglądaj

Tradycyjnie po telewizyjnej części Cafe Futbol zapraszamy na Dogrywkę do internetu. Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20.

Gośćmi Bożydara Iwanowa są Mariusz Misiura, Roman Kosecki, Tomasz Hajto oraz Roman Kołtoń.

 

Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20 na Polsatsport.pl.

