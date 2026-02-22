Dominacja. Wywalczył kolejny złoty medal na ZIO 2026

Najszybsi w trzech z czterech przejazdów Niemcy, w składzie: Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jorn Wenzel i Georg Fleischhauer, zdominowali rywalizację i wygrali z łącznym czasem 3.37,57. Pilot Lochner to podwójny wicemistrz olimpijski z Pekinu sprzed czterech lat. On i Fleischhauer w tegorocznych igrzyskach byli najlepsi także w dwójkach.

Drugie miejsce ze stratą 0,57 s zajęli ich rodacy: Francesco Friedrich, Matthias Sommer, Alexander Schueller i Felix Straub. Friedrich ma w dorobku cztery złote medale olimpijskie z Pjongczangu i Pekinu. To jego drugie srebro w Cortinie d'Ampezzo, w parze z Schuellerem byli drudzy również w dwójkach.

W ostatnim ślizgu brąz zapewnili sobie Szwajcarzy: Michael Vogt, Andreas Haas, David Amadou Ndiaye i Mario Aeberhard. Minimalnie, o 0,04 s, wyprzedzili zajmującą wcześniej trzecią pozycję niemiecką załogę: Adam Ammour, Issam Ammour, Joshua Tasche i Alexander Schaller. Do zwycięzców Szwajcarzy stracili 1,07.

Wcześniej w sobotę drugi bieg został opóźniony o około 20 minut, ponieważ austriacki pilot Jakob Mandlbauer stracił panowanie nad bobem i rozbił się w dolnej części toru. Zniesiono go z toru na noszach i przewieziono karetką do pobliskiego szpitala na badania.

Była to ostatnia konkurencja bobslejowa w zimowych igrzyskach Mediolan-Cortina. Ceremonia zamknięcia imprezy odbędzie się w niedzielny wieczór w Weronie.

BS, PAP