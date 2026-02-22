Kapitalny start Polki! Udane zakończenie Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026

Wygrała Szwedka Ebba Andersson czasem 2:16:28.2, a druga była reprezentantka Norwegii Heidi Weng. Podium uzupełniła Szwajcarka Nadja Kaelin.

ZOBACZ TAKŻE: Tajner ujawnia po medalu Tomasiaka! "Takiego SMS-a otrzymałem..."

Rucka-Michałek znakomicie rozegrała niedzielny bieg. Rozpoczęła na 26. miejscu, ale systematycznie odrabiała straty do wyprzedzających ją rywalek, walczących o brązowy medal. Niezwykle interesujące było ostatnie pięć kilometrów, gdy Polka coraz bardziej zbliżała się do grupy pościgowej. Na niecałe cztery kilometry przed metą całkowicie odrobiła straty i wyprzedziła utytułowaną Amerykankę Jessicę Diggins.

Ostatecznie Rucka-Michałek na ostatnim kilometrze odpadła z rywalizacji o brąz, ale i tak uzyskała jeden z najlepszych wyników w karierze - dotarła do mety na ósmym miejscu ze stratą 7.19,4 do zwyciężczyni.

1. Ebba Andersson (Szwecja) 2:16.28,2

2. Heidi Weng (Norwegia) strata 2.15,3

3. Nadja Kaelin (Szwajcaria) 6.41,5

4. Kristin Austgulen Fosnaes (Norwegia) 6.43,9

5. Jessica Diggins (USA) 6.46,4

6. Teresa Stadlober (Austria) 6.55,7

7. Kerttu Niskanen (Finlandia) 6.59,0

8. Eliza Rucka-Michałek (Polska) 7.19,4

9. Katharina Hennig Dotzler (Niemcy) 8.48,2

10. Emma Ribom (Szwecja) 8.50,4

Rywalizacja na 50 km kobiet był ostatnią konkurencją w biegach narciarskich w igrzyskach Mediolan-Cortina. Ceremonia zamknięcia imprezy odbędzie się w niedzielny wieczór w Weronie.



Polska podczas ZIO 2026 zdobyła cztery medale:





Kacper Tomasiak - 2. miejsce w konkursie skoków narciarskich na skoczni normalnej

Władimir Semirunnij - 2. miejsce w łyżwiarstwie szybkim na 10000 m

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek - 2. miejsce w konkursie duetów na skoczni dużej

Kacper Tomasiak - 3. miejsce w konkursie skoków narciarskich na skoczni dużej

BS, Polsat Sport, PAP