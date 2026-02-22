Finał Pucharu Polski: Energa Trefl Sopot - Orlen Zastal Zielona Góra. Relacja live i wynik na żywo

Zielonogórzanie w ćwierćfinale byli lepsi od lidera tabeli Orlen Basket Ligi Kinga Szczecin (94:88), a w półfinale pokonali jednego z faworytów pucharowego turnieju. Trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski przed rokiem doprowadził do finału Kinga, ale uległ w nim Górnikowi Wałbrzych 78:80. Jako trener-asystent w klubie z Zielonej Góry cieszył się trzykrotnie ze zdobycie trofeum (2015, 2017 i 2021).

Energa Trefl Sopot - Orlen Zastal Zielona Góra. Gdzie obejrzeć finał Pucharu Polski w koszykówce?

Spotkanie Śląska z Orlenem było zacięte, ale od drugiej kwarty przewagę zaczął uzyskiwać zespół z miasta wina. Jego liderami byli Chavaughn Lewis - 22 pkt, sześć zbiórek i trzy asysty oraz zwycięzca konursu wsadów Phil Fayne (17 pkt) i finalista rywalizacji w rzutach trzypunktowych Marcin Woroniecki (18), który w meczu trafił sześć z 11 takich rzutów. W ekipie zielonogórzan zabrakło kadrowicza, 20-letniego Jakuba Szumerta, którzy narzeka na bóle pleców.

Koszykarze Trefla mają w dorobku siedem krajowych pucharów, a po raz ostatni triumfowali trzy lata temu, kiedy pokonali w Lublinie 91:80 PGE Start. Od początku meczu Sopocianie mieli przewagę nad grającym bez kilku podstawowych zawodników (m.in. Lovella Cabbila - średnio 15,1 pkt w meczu i Ike'a Smitha - 14,3) zespołem trenera Andrzeja Adamka. Ekipa z Trójmiasta wygrała walkę o zbiórki 51-39 i miała aż 27 asyst przy dziewięciu koszykarzy Górnika.

Relacja live i wynik na żywo finału na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17.30.

BS, PAP