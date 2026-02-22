Finał Pucharu Polski: Energa Trefl Sopot - Orlen Zastal Zielona Góra. Relacja live i wynik na żywo
Orlen Zastal Zielona Góra pokonał Śląsk Wrocław 86:79 (23:17, 18:15, 17:23, 28:24) i awansował do niedzielnego finału Pekao S.A. Pucharu Polski w Sosnowcu. Zmierzy się z nim z Energą Treflem Sopot, która wygrała z obrońcą trofeum Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 92:67. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Zielonogórzanie w ćwierćfinale byli lepsi od lidera tabeli Orlen Basket Ligi Kinga Szczecin (94:88), a w półfinale pokonali jednego z faworytów pucharowego turnieju. Trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski przed rokiem doprowadził do finału Kinga, ale uległ w nim Górnikowi Wałbrzych 78:80. Jako trener-asystent w klubie z Zielonej Góry cieszył się trzykrotnie ze zdobycie trofeum (2015, 2017 i 2021).
Energa Trefl Sopot - Orlen Zastal Zielona Góra. Gdzie obejrzeć finał Pucharu Polski w koszykówce?
Spotkanie Śląska z Orlenem było zacięte, ale od drugiej kwarty przewagę zaczął uzyskiwać zespół z miasta wina. Jego liderami byli Chavaughn Lewis - 22 pkt, sześć zbiórek i trzy asysty oraz zwycięzca konursu wsadów Phil Fayne (17 pkt) i finalista rywalizacji w rzutach trzypunktowych Marcin Woroniecki (18), który w meczu trafił sześć z 11 takich rzutów. W ekipie zielonogórzan zabrakło kadrowicza, 20-letniego Jakuba Szumerta, którzy narzeka na bóle pleców.
Koszykarze Trefla mają w dorobku siedem krajowych pucharów, a po raz ostatni triumfowali trzy lata temu, kiedy pokonali w Lublinie 91:80 PGE Start. Od początku meczu Sopocianie mieli przewagę nad grającym bez kilku podstawowych zawodników (m.in. Lovella Cabbila - średnio 15,1 pkt w meczu i Ike'a Smitha - 14,3) zespołem trenera Andrzeja Adamka. Ekipa z Trójmiasta wygrała walkę o zbiórki 51-39 i miała aż 27 asyst przy dziewięciu koszykarzy Górnika.
