Finał ZIO: Stany Zjednoczone - Kanada. Relacja live i wynik na żywo online
Stany Zjednoczone - Kanada to mecz finałowy w hokeju na lodzie podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Relacja live i wynik na żywo meczu Stany Zjednoczone - Kanada na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:10.
Amerykanie na złoto olimpijskie czekają od igrzysk w Lake Placid w 1980 roku. Dokonali wtedy "Cudu na lodzie", jak nazwano zwycięstwo gospodarzy nad reprezentacją Związku Radzieckiego.
Kanadyjczycy byli mistrzami olimpijskimi dziewięć razy. Po raz ostatni wygrali w Soczi w 2014 roku, w ostatnim przed igrzyskami we Włoszech turnieju olimpijskim z udziałem gwiazd NHL.
W XXI wieku będzie to trzeci finał olimpijski z udziałem tych drużyn. W 2002 roku w Salt Lake City hokeiści spod znaku "Klonowego Liścia" wygrali z gospodarzami 5:2, a w 2010 w Vancouver, gdy sami byli gospodarzami, pokonali Amerykanów po dogrywce 3:2.
Relacja live i wynik na żywo meczu Stany Zjednoczone - Kanada na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:10.