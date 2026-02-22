Gdzie obejrzeć Studio Mediolan Cortina?

Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą dwukrotna medalistka olimpijska i ekspertka Eurosportu - Katarzyna Niedźwiedzka oraz dziennikarze sportowi - Andrzej Person i Krzysztof Rawa.

W programie połączymy się również z naszym trzykrotnym olimpijczykiem w łyżwiarstwie szybkim Piotrem Michalskim, żegnającym się powoli z Mediolanem Marcinem Lepą oraz przebywającym już w Wiśle na mistrzostwach Polski w skokach narciarskich i obserwującym początki "Tomasiakomanii" Michałem Białońskim.



Ostatnie informacje z olimpijskich aren przedstawi Paulina Czarnota-Bojarska, która wraz z Grzegorzem Michalewskim podsumuje też wydarzenia w turniejach hokejowych oraz w rywalizacji w short tracku.



Studio Mediolan Cortina o 18.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport