Gdzie obejrzeć Studio Mediolan Cortina?

Zimowe

Przed nami kolejny odcinek programu Studio Mediolan Cortina. Transmisja o 18.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Logo "Studio Mediolan Cortina" na tle majestatycznych, zaśnieżonych gór.
fot. Polsat Sport
Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą dwukrotna medalistka olimpijska i ekspertka Eurosportu - Katarzyna Niedźwiedzka oraz dziennikarze sportowi - Andrzej Person i Krzysztof Rawa.

 

W programie połączymy się również z naszym trzykrotnym olimpijczykiem w łyżwiarstwie szybkim Piotrem Michalskim, żegnającym się powoli z Mediolanem Marcinem Lepą oraz przebywającym już w Wiśle na mistrzostwach Polski w skokach narciarskich i obserwującym początki "Tomasiakomanii" Michałem Białońskim.


Ostatnie informacje z olimpijskich aren przedstawi Paulina Czarnota-Bojarska, która wraz z Grzegorzem Michalewskim podsumuje też wydarzenia w turniejach hokejowych oraz w rywalizacji w short tracku.


ZIMOWEZIMOWE IO
