Gdzie obejrzeć Studio Mediolan Cortina?

Przed nami ostatni odcinek programu Studio Mediolan Cortina. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Olimpijski ogień zgasł w Mediolanie oraz w Cortinie d’Ampezzo, a w antycznym amfiteatrze w Weronie zakończyły się Igrzyska XXV Zimowej Olimpiady.


Siedemnastodniową rywalizację we Włoszech - która przyniosła nam cztery medale i 23 miejsca w pierwszej dziesiątce podsumujemy w ostatnim wydaniu "Studia Mediolan Cortina". 


Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą nasi olimpijczycy w łyżwiarstwie szybkim - Kaja Ziomek-Nogal i Damian Żurek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Ireneusz Raś oraz Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat i Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego -Marian Kmita. 


W programie posłuchamy prezesów PZŁF, PZŁS i PZN, a więc Magdaleny Tascher, Rafała Tatarucha i Adama Małysza oraz Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska, którzy jeszcze w czasie trwania ZIO stanęli na podium... MP w Wiśle.


Połączymy się z włoskim korespondentem "Przeglądu Sportowego" - Alberto Bertolotto, a Aleksandra Szutenberg porozmawia ze statystykiem igrzysk olimpijskich - Łukaszem Gagaską oraz prezesem Polskiego Komitetu Paralimpijskiego - Łukaszem Szeligą. Nie zapomnimy też o nabierającym coraz realniejszych kształtów temacie organizacji przez Polskę letnich igrzysk olimpijskich.


Ostatnie Studio Mediolan Cortina w poniedziałek 23 lutego o 18.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

