Jest zwycięstwo! Szymański najlepszy w Orlen Copernicus Cup
Jakub Szymański zajął pierwsze miejsce miejsce w podczas mityngu Orlen Copernicus Cup w Toruniu. Polak uzyskał czas 7.48.
Tuż za Polakiem znaleźli się Jamal Briit (7.52) i Wilhelm Belocian 7.53.
Damian Czykier uplasował się tuż za podium - na czwartej pozycji. Czasem 7.57 ustanowił swój najlepszy wynik w sezonie.
ORLEN Copernicus Cup 2026 to jeden z najważniejszych mityngów halowych na świecie i ostatnie zawody z cyklu World Indoor Tour Gold, czyli odpowiedniku letniej Diamentowej Ligi.
