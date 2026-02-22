Jest zwycięstwo! Szymański najlepszy w Orlen Copernicus Cup

Jakub Szymański zajął pierwsze miejsce miejsce w podczas mityngu Orlen Copernicus Cup w Toruniu. Polak uzyskał czas 7.48.

Dwóch lekkoatletów podczas zawodów.
fot. Polsat Sport
Szymański najlepszy w Orlen Copernicus Cup

Tuż za Polakiem znaleźli się Jamal Briit (7.52) i Wilhelm Belocian 7.53. 

 

Damian Czykier uplasował się tuż za podium - na czwartej pozycji. Czasem 7.57 ustanowił swój najlepszy wynik w sezonie. 

 

ORLEN Copernicus Cup 2026 to jeden z najważniejszych mityngów halowych na świecie i ostatnie zawody z cyklu World Indoor Tour Gold, czyli odpowiedniku letniej Diamentowej Ligi.

 

