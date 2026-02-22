Jest zwycięstwo! Szymański najlepszy w Orlen Copernicus Cup

Tuż za Polakiem znaleźli się Jamal Briit (7.52) i Wilhelm Belocian 7.53.

ZOBACZ TAKŻE: Świetne otwarcie Natalii Bukowieckiej! Jest minimum na HMŚ

Damian Czykier uplasował się tuż za podium - na czwartej pozycji. Czasem 7.57 ustanowił swój najlepszy wynik w sezonie.

ORLEN Copernicus Cup 2026 to jeden z najważniejszych mityngów halowych na świecie i ostatnie zawody z cyklu World Indoor Tour Gold, czyli odpowiedniku letniej Diamentowej Ligi.