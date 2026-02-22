Kłopoty przed meczem siatkarskiej Tauron Ligi! Musiała interweniować straż pożarna
Mecz Tauron Ligi BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź rozpoczęło się z opóźnieniem. Z powodu roztopów pojawiła się nieszczelność w dachu i musiała interweniować straż pożarna.
Spotkanie 18. kolejki Tauron Ligi w Bielsku-Białej rozpoczęło się z opóźnieniem z powodu kłopotów z dachem w hali. Wszystko przez roztopy, które spowodowały nieszczelność.
"Na 40 minut przed meczem strażacy rozpoczęli akcję uszczelniania dachu hali! Roztopy spowodowały, że w dachu pojawiła się nieszczelność, przez którą kąpie woda... Krople spadają tuż obok boiska przez co granie w takich warunkach nie jest możliwe!" - poinformował w mediach społecznościowych klub z Bielska-Białej.
"Wszystko w rękach strażaków, ale wszyscy wierzymy, że do meczu dojdzie! Obie ekipy rozgrzewają się więc w towarzystwie wozu strażackiego!" - podano w komunikacie.
Strażacy poradzili sobie z problemem i siatkarki obu ekip mogły rozpocząć mecz. Siatkarki BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonały ŁKS Commercecon Łódź 3:1.Przejdź na Polsatsport.pl