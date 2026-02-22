Kłopoty przed meczem siatkarskiej Tauron Ligi! Musiała interweniować straż pożarna

Spotkanie 18. kolejki Tauron Ligi w Bielsku-Białej rozpoczęło się z opóźnieniem z powodu kłopotów z dachem w hali. Wszystko przez roztopy, które spowodowały nieszczelność.

"Na 40 minut przed meczem strażacy rozpoczęli akcję uszczelniania dachu hali! Roztopy spowodowały, że w dachu pojawiła się nieszczelność, przez którą kąpie woda... Krople spadają tuż obok boiska przez co granie w takich warunkach nie jest możliwe!" - poinformował w mediach społecznościowych klub z Bielska-Białej.

"Wszystko w rękach strażaków, ale wszyscy wierzymy, że do meczu dojdzie! Obie ekipy rozgrzewają się więc w towarzystwie wozu strażackiego!" - podano w komunikacie.

Strażacy poradzili sobie z problemem i siatkarki obu ekip mogły rozpocząć mecz. Siatkarki BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pokonały ŁKS Commercecon Łódź 3:1.

RM, Polsat Sport