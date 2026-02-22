Tomasiak mistrzem Polski w skokach! Zawody zakończono po jednej serii

Potrójny medalista kończących się w niedzielę igrzysk we Włoszech uzyskał 128,0 m, co dało mu notę 138,5 pkt. Drugi był Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) - 133,8 pkt (131,5 m), zaś trzeci Paweł Wąsek (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe) - 131,6 pkt (122,5 m), który również stanął na olimpijskim podium w Predazzo w konkursie duetów.

Wystartowało 54 skoczków.

Więcej informacji wkrótce...

PAP