Tomasiak mistrzem Polski w skokach! Zawody zakończono po jednej serii
Kacper Tomasiak (LKS Klimczok Bystra) został mistrzem Polski w skokach narciarskich. Niedzielne zawody, rozegrane na obiekcie w Wiśle Malince, zakończono po pierwszej serii.
Kacper Tomasiak
Potrójny medalista kończących się w niedzielę igrzysk we Włoszech uzyskał 128,0 m, co dało mu notę 138,5 pkt. Drugi był Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) - 133,8 pkt (131,5 m), zaś trzeci Paweł Wąsek (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe) - 131,6 pkt (122,5 m), który również stanął na olimpijskim podium w Predazzo w konkursie duetów.
ZOBACZ TAKŻE: "Igrzyska to sukces". Włoskie media podsumowały imprezę
Wystartowało 54 skoczków.
Więcej informacji wkrótce...Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Thomas Morgenstern: Kacper Tomasiak skakał w mojej drużynie