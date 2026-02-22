Media podsumowały finał ZIO w hokeju. "Szło o honor"

Kapitan kanadyjskiej drużyny Sidney Crosby, który nie grał w meczu finałowym ze względu na kontuzję w ćwierćfinałach, powiedział, że było mu ciężko patrzeć na mecz z ławki, ale był dumny z kanadyjskiej drużyny.

- Pomyślałem, że dziś był jeden z naszych najlepszych meczów (…) Niestety, nie udało się, ale jestem naprawdę dumny z drużyny, tego jak walczyliśmy i tego jak graliśmy – mówił Crosby publicznemu nadawcy CBC.

Premier Kanady Mark Carney, który w szkole i na studiach grał w hokeja jako bramkarz i oglądał finałowy mecz, napisał potem na X, że gratuluje srebrnego medalu, dobrze zasłużonego.

Media przypomniały, że złoty medal w finale hokeja drużyn męskich Amerykanie wygrali w 46 rocznicę igrzysk zimowych w Lake Placid i "cudu na lodzie", gdy niedoceniany wcześniej amerykański zespół wygrał z ZSRR w finale. Również w tym roku po raz pierwszy zarówno kobieca jak męska amerykańska drużyna hokejowa wygrały złoty medal olimpijski.

Kanadyjskie hokeistki, które w finale również zajęły drugie miejsce, oglądały niedzielny finał i, jak pisały media, po raz drugi cierpiały.

"Było olbrzymie napięcie w tym finale między Kanadą a USA, w niedzielę. Szło o złoty medal i honor tych dwóch rywalizujących krajów" – pisał francuskojęzyczny dziennik "La Presse".

Dziennik "The Globe and Mail" tytułował, że "niewykorzystane szanse będą wisieć nad Kanadą po tym, gdy złoto wyślizgnęło się po stracie w dogrywce". Również komentator dziennika "The National Post" pisał o serii straconych szans.

"Niedzielny poranek był okazją polepszenia nastroju w całym kraju. Zamiast tego przypomniał, że złe samopoczucie po przegranej w sporcie z reguły odczuwa się mocniej niż dobre samopoczucie po wygranej".

Rysownik quebeckiej "Montreal Gazette" Terry Mosher narysował jako komentarz kontur Kanady, nad którym unoszą się niecenzuralne słowa w dwóch różnych wersjach językowych.

Hokeiści USA pokonali po dogrywce Kanadę 2:1 w finale turnieju olimpijskiego w Mediolanie i po raz trzeci w historii zdobyli złoty medal. Zwycięskiego gola zdobył w 101. sekundzie dodatkowego czasu Jack Hughes.

KP, PAP