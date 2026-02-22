Nie żyje znany sportowiec. Miał 25 lat

Do tragedii najprawdopodobniej doszło w sobotę. Z informacji przekazanej przez ESPN wynika, że ciało sportowca zostało znalezione w jego garażu. Policjanci wstępnie wykluczyli udział osób trzecich.

25-latek w ostatnim czasie występował w zespole Minnesota Vikings. Wcześniej grał także w Arizona Cardinals i Atlanta Falcons.

"Jestem zdruzgotany wiadomością o śmierci Rondale’a. Chociaż przez krótki czas był częścią Wikingów, dobrze go poznaliśmy i był dla nas bardzo ważny" - powiedział trener zespołu Minnesota Vikings Kevin O’Connell.

KP, Polsat Sport