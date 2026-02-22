Nie żyje znany sportowiec. Miał 25 lat
Dramatyczne informacje napłynęły zza oceanu. W wieku 25 lat zmarł zawodnik NFL, Rondale Moore. Ciało mężczyzny zostało odnalezione w garażu.
- Ciało Rondale'a Moore'a znaleziono w garażu w sobotę
- Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich
- Moore grał ostatnio w Minnesota Vikings
- Wcześniej występował w Arizona Cardinals i Atlanta Falcons
Do tragedii najprawdopodobniej doszło w sobotę. Z informacji przekazanej przez ESPN wynika, że ciało sportowca zostało znalezione w jego garażu. Policjanci wstępnie wykluczyli udział osób trzecich.
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje wybitny szkoleniowiec. Jego podopieczna sięgnęła po podwójne złoto IO
25-latek w ostatnim czasie występował w zespole Minnesota Vikings. Wcześniej grał także w Arizona Cardinals i Atlanta Falcons.
"Jestem zdruzgotany wiadomością o śmierci Rondale’a. Chociaż przez krótki czas był częścią Wikingów, dobrze go poznaliśmy i był dla nas bardzo ważny" - powiedział trener zespołu Minnesota Vikings Kevin O’Connell.Przejdź na Polsatsport.pl