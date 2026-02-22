Nie żyje znany sportowiec. Miał 25 lat

Inne

Dramatyczne informacje napłynęły zza oceanu. W wieku 25 lat zmarł zawodnik NFL, Rondale Moore. Ciało mężczyzny zostało odnalezione w garażu.

Płomień świecy w ciemnym otoczeniu, oświetlający fragmenty ozdobnych lampionów.
fot. PAP
Nie żyje Rondale Moore
  • Ciało Rondale'a Moore'a znaleziono w garażu w sobotę
  • Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich
  • Moore grał ostatnio w Minnesota Vikings
  • Wcześniej występował w Arizona Cardinals i Atlanta Falcons

Do tragedii najprawdopodobniej doszło w sobotę. Z informacji przekazanej przez ESPN wynika, że ciało sportowca zostało znalezione w jego garażu. Policjanci wstępnie wykluczyli udział osób trzecich.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje wybitny szkoleniowiec. Jego podopieczna sięgnęła po podwójne złoto IO

 

25-latek w ostatnim czasie występował w zespole Minnesota Vikings. Wcześniej grał także w Arizona Cardinals i Atlanta Falcons.

 

"Jestem zdruzgotany wiadomością o śmierci Rondale’a. Chociaż przez krótki czas był częścią Wikingów, dobrze go poznaliśmy i był dla nas bardzo ważny" - powiedział trener zespołu Minnesota Vikings Kevin O’Connell.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEAN LEAGUE OF FOOTBALLINNE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Maciej Wyderka drugi w biegu na 800 m w mityngu w Lievin
Zobacz także

Udany występ Skrzyszowskiej w Lievin

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 