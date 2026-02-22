Niedźwiedzki podsumował igrzyska. "Zimowa część sportu w Polsce idzie w dobrym kierunku"

- Myślę, że były to udane igrzyska, udane przede wszystkim dla reprezentacji Polski, bo zdobyła cztery medale. Nasi zawodnicy zajęli też dużo wysokich, punktowanych miejsc w przedziale 4-8 i to w różnych dyscyplinach. To zróżnicowanie jest jak najbardziej pozytywnym znakiem i świadczy o tym, że zimowa część sportu w Polsce idzie w dobrym kierunku - ocenił Niedźwiedzki, medalista olimpijski w łyżwiarskim wyścigu drużynowym z Soczi, w rozmowie z PAP.

Odnosząc się do samej imprezy, zaznaczył, że w końcu były to igrzyska „normalne, na jakie czekaliśmy i do tego ze śniegiem”.

- Było mnóstwo gości, rodzin, przyjaciół zawodników na trybunach. Mnóstwo ludzi wizytowało wioski olimpijskie, także odwiedzało naszych olimpijczyków. Mieliśmy też sporo kibiców z Polski, to było widać na niektórych arenach, więc było to dla nas bardzo cenne - dodał.

Mówiąc o organizacji zawodów, przeprowadzonych na wielkim obszarze w trzech włoskich regionach, Niedźwiedzki potwierdził, że to rozproszenie było odczuwalne.

- Były faktycznie rozproszone. We włoskich górach są wspaniałe obiekty, z których ten kraj korzysta co roku, gdy organizuje największe imprezy sportowe. Natomiast jeśli chodzi o obiekty tymczasowe, to hala do łyżwiarstwa szybkiego jak najbardziej zdała egzamin. Ja osobiście, jako że wywodzę się ze środowiska łyżwiarskiego, miałem trochę obiekcji i nie byłem do końca przekonany, że to będzie dobre rozwiązanie. A było... bardzo dobre. Myślę, że dzięki temu przyszli organizatorzy igrzysk, którzy nie mają ogromnej infrastruktury dla łyżwiarstwa szybkiego czy innych konkurencji, będą korzystać z takich rozwiązań - tłumaczył Niedźwiedzki.

Rozproszone igrzyska sprawiły jednak, że trudniej się podróżowało między obiektami.

- Ja byłem w Livigno, w Predazzo, natomiast podzieliliśmy się i mieliśmy małe grupy w poszczególnych wioskach, które musiały zajmować się bieżącymi sprawami, ułatwiającymi życie olimpijczykom. Ale z drugiej strony ważne, że nie zbudowano wielu nowych obiektów, ale wykorzystana została istniejąca infrastruktura lub ewentualnie stworzona tymczasowa - podkreślił.

- Jeśli wybuduje się infrastrukturę, z której nikt nie korzysta, to dziedzictwo olimpijskie, czyli długoterminowe korzyści, nie do końca jest wykorzystane - wskazał.

Odnotował, że powstał tor saneczkowy w Cortinie d’Ampezzo i ocenił, że Włosi na pewno będą go wykorzystywać.

- Poza tym odnowiono wiele obiektów i wybudowano takie, które będą służyć mieszkańcom, lokalnej społeczności. Przykładem jest wioska olimpijska w Mediolanie, która zostanie przekształcona w akademiki. A takiej infrastruktury nigdy nie jest za dużo, zaś igrzyska, można by powiedzieć, są doskonałym pretekstem do tego, żeby takie obiekty wybudować w szybszym tempie - skomentował.

Zdaniem szefa polskiej misji olimpijskiej to były piękne igrzyska z piękną ceremonią otwarcia na kultowym stadionie San Siro.

- Zaśpiewał mój ulubiony artysta, czyli Andrea Bocelli, więc również osobiście przeżywałem to wszystko. Teraz czeka nas już tylko zakończenie w Weronie i mam nadzieję, że będzie równie fajnie - powiedział.

Jak poinformował, w niedzielnej ceremonii zakończenia igrzysk w antycznym amfiteatrze w Weronie udział weźmie około 20-osobowa grupa w Polski.

- Ale będą chorąży i chorąża: Władimir Siemirunnij i Gabriela Topolska - dodał.

Na uwagę, że włoski didżej Gabry Ponte zapowiedział, że podczas ceremonii w Weronie poderwie do tańca cały amfiteatr, Niedźwiedzki zapewnił: - Wspaniale, jesteśmy gotowi.





Polska podczas ZIO 2026 zdobyła cztery medale:





Kacper Tomasiak - 2. miejsce w konkursie skoków narciarskich na skoczni normalnej

Władimir Semirunnij - 2. miejsce w łyżwiarstwie szybkim na 10000 m

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek - 2. miejsce w konkursie duetów na skoczni dużej

Kacper Tomasiak - 3. miejsce w konkursie skoków narciarskich na skoczni dużej

PAP