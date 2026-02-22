Paweł Grycmann gościem Polsat Sport Talk. Gdzie obejrzeć?
Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie Paweł Grycmann, dyrektor Szkoły Trenerów PZPN. Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.
Polsat Sport Talk o edukacji polskich trenerów piłki nożnej
Tematem rozmowy będzie edukacja polskich trenerów piłki nożnej. Dlaczego nasi trenerzy nie robią kariery za granicą?
Czy były piłkarz ma łatwiejszą drogę do zawodu trenera?
