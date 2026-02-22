Paweł Grycmann gościem Polsat Sport Talk. Gdzie obejrzeć?

Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie Paweł Grycmann, dyrektor Szkoły Trenerów PZPN. Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.

Logo programu Polsat Sport Talk z dwoma fotelami ustawionymi naprzeciwko siebie.
fot. Polsat Sport
Polsat Sport Talk o edukacji polskich trenerów piłki nożnej

Tematem rozmowy będzie edukacja polskich trenerów piłki nożnej. Dlaczego nasi trenerzy nie robią kariery za granicą?

 

Czy były piłkarz ma łatwiejszą drogę do zawodu trenera? 


Polsat Sport
