PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?
PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów to niedzielny hit PlusLigi. Kto wygrał? Jaki był wynik meczu?
PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?
Czas na kolejny dzień z siatkarskimi emocjami. W niedzielnym hicie PlusLigi Skra Bełchatów podejmie Asseco Resovię Rzeszów.
Oto partnerki siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)
Która z tych zasłużonych drużyn okaże się górą w bezpośrednim starciu?
PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów poznamy w niedzielę 22 lutego. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dominik Kwapisiewicz: Przed meczem ten punkt bralibyśmy w ciemno, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia