PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?

PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów to niedzielny hit PlusLigi. Kto wygrał? Jaki był wynik meczu?

Siatkarz w białej koszulce z czerwonymi rękawami i numerem 14 przygotowuje się do zagrywki, trzymając piłkę nad głową. W tle drugi zawodnik.
fot. PAP
Czas na kolejny dzień z siatkarskimi emocjami. W niedzielnym hicie PlusLigi Skra Bełchatów podejmie Asseco Resovię Rzeszów.

 

Która z tych zasłużonych drużyn okaże się górą w bezpośrednim starciu?

Wynik meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów poznamy w niedzielę 22 lutego. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

