Pia Skrzyszowska czwarta! Minimalna strata Polki

Pia Skrzyszowska zajęła czwarte miejsce podczas mityngu Orlen Copernicus Cup w Toruniu. Polka uzyskała czas 7.82. Do medalu zabrakło je 0.02 s.

fot. PAP
Rywalizację wygrała Devynne Charlton (7.77) tuż przed Ditaji Kambundji (7.78). Trzecia była Nadine Visser (7.80). 

 

Na siódmej pozycji uplasowała się druga z Polek - Alicja Sielska (8.06)

 

Wcześniej w kategorii mężczyzn zwyciężył Jakub Szymański.

 

ORLEN Copernicus Cup 2026 to jeden z najważniejszych mityngów halowych na świecie i ostatnie zawody z cyklu World Indoor Tour Gold, czyli odpowiedniku letniej Diamentowej Ligi.

 

