Pia Skrzyszowska czwarta! Minimalna strata Polki

Rywalizację wygrała Devynne Charlton (7.77) tuż przed Ditaji Kambundji (7.78). Trzecia była Nadine Visser (7.80).

Na siódmej pozycji uplasowała się druga z Polek - Alicja Sielska (8.06)

Wcześniej w kategorii mężczyzn zwyciężył Jakub Szymański.

ORLEN Copernicus Cup 2026 to jeden z najważniejszych mityngów halowych na świecie i ostatnie zawody z cyklu World Indoor Tour Gold, czyli odpowiedniku letniej Diamentowej Ligi.