Pia Skrzyszowska czwarta! Minimalna strata Polki
Pia Skrzyszowska zajęła czwarte miejsce podczas mityngu Orlen Copernicus Cup w Toruniu. Polka uzyskała czas 7.82. Do medalu zabrakło je 0.02 s.
Pia Skrzyszowska
Pia Skrzyszowska 4. w mityngu Copernicus Cup 2026
Pia Skrzyszowska: Cieszy mnie stabilizacja, bo jak ona jest, to mogę pójść o level wyżej
Rywalizację wygrała Devynne Charlton (7.77) tuż przed Ditaji Kambundji (7.78). Trzecia była Nadine Visser (7.80).
Na siódmej pozycji uplasowała się druga z Polek - Alicja Sielska (8.06)
Wcześniej w kategorii mężczyzn zwyciężył Jakub Szymański.
ORLEN Copernicus Cup 2026 to jeden z najważniejszych mityngów halowych na świecie i ostatnie zawody z cyklu World Indoor Tour Gold, czyli odpowiedniku letniej Diamentowej Ligi.
