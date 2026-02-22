Białostoczanie zagrają z Radomiakiem w Białymstoku niemal z marszu po czwartkowej, wysokiej porażce 0:3 u siebie z Fiorentiną w barażu Ligi Konferencji UEFA, a przed rewanżem we Florencji.

- Na pewno dzisiaj przede wszystkim nasze morale musi się podnieść po tym meczu. Nie mamy dużo czasu do niedzieli, musimy wejść z dobrym nastawieniem, z dobrą energią, więc to jest teraz przede wszystkim praca nad tym, żeby po tym 0:3 szybko wrócić do dobrego myślenia - mówił po meczu Ligi Konferencji trener Jagiellonii Adrian Siemieniec, odnosząc się do spotkania z Radomiakiem.

- Trzeba się nastawić na ciężki bój, tym bardziej, że czekają nas pewne eksperymenty, bo wiadomo, jaka jest nasza sytuacja kadrowa przed niedzielą - dodał. Miał na myśli to, że wykluczeni z niedzielnego meczu są wszyscy trzej, grający ostatnio najczęściej, środkowi obrońcy.

Przed tygodniem w meczu z Cracovią (0:0) na wyjeździe po czwartej żółtej kartce, wykluczającej ich z gry w kolejnym spotkaniu, zobaczyli aż trzej stoperzy Jagiellonii: Bernardo Vital, Andy Pelmard i Yuki Kobayashi. Co prawda białostocki klub złożył odwołanie w sprawie zasadności żółtej kartki dla Portugalczyka Vitala, ale decyzja sędziego z boiska została utrzymana przez Komisję Ligi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

