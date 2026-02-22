Przed kielecką drużyną stoi jedno z najtrudniejszych zadań w sezonie - starcie z zespołem, który trener Jacek Zieliński określa jako "dysponujący obecnie największym potencjałem piłkarskim w lidze". Lech przyjeżdża do Kielc podbudowany wyjazdowym zwycięstwem 2:0 w Lidze Konferencji UEFA z fińskim KuPS Kuopio, co zdaniem doświadczonego szkoleniowca tylko potwierdza klasę rywala.

Mimo to w szatni Korony nie ma mowy o respektowaniu przeciwnika ponad miarę. Trener kieleckiego zespołu jasno zdefiniował nastawienie swojej drużyny przed niedzielnym pojedynkiem.

- My się nie obawiamy niczego ze strony Lecha, bo znamy Lecha i wiemy, jaką siłą dysponuje. Natomiast chcemy zrobić wszystko, żeby ekipa z Poznania na boisku miała prawo obawiać się Korony - zadeklarował Zieliński.

Podobne nastroje panują wśród zawodników. Marcel Pięczek podkreślił, że dla zespołu ranga przeciwnika nie zmienia przedmeczowych założeń.

- Nieważne, czy gralibyśmy z Lechem, Legią, czy Barceloną. Każdy mecz chcemy wygrać. Ten sezon jest dosyć szalony. Każda drużyna pokazuje, że może walczyć z każdym, więc do niedzielnego pojedynku podchodzimy jak do każdego kolejnego meczu. Myślę, że jest to zdrowe podejście - zaznaczył obrońca Korony.

Początek o godzinie 17:30.

