Niedzielę z PlusLigą zwieńczy starcie dwóch zespołów z dołu tabeli. Gospodarze ze Lwowa, choć wciąż zajmują przedostatnie miejsce, wyraźnie złapali wiatr w żagle. Wygrali aż trzy z ostatnich pięciu spotkań.

Po drugiej stronie siatki stanie beniaminek z Chełma. Podopieczni Krzysztofa Andrzejewskiego mają obecnie tylko trzy punkty przewagi nad niedzielnymi rywalami. Ostatnio nieco spuścili oni z tonu, bo przegrali dwa mecze z rzędu.

W poprzednim starciu tych ekip o wyniku zdecydował tie-break, w którym lepszy okazał się Barkom.

Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom-Każany Lwów - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

ŁO, Polsat Sport