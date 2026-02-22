PlusLiga: Barkom-Każany Lwów - InPost ChKS Chełm. Relacja live i wynik na żywo online
Barkom-Każany Lwów - InPost ChKS Chełm to spotkanie 22. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom-Każany Lwów - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.
Niedzielę z PlusLigą zwieńczy starcie dwóch zespołów z dołu tabeli. Gospodarze ze Lwowa, choć wciąż zajmują przedostatnie miejsce, wyraźnie złapali wiatr w żagle. Wygrali aż trzy z ostatnich pięciu spotkań.
Po drugiej stronie siatki stanie beniaminek z Chełma. Podopieczni Krzysztofa Andrzejewskiego mają obecnie tylko trzy punkty przewagi nad niedzielnymi rywalami. Ostatnio nieco spuścili oni z tonu, bo przegrali dwa mecze z rzędu.
W poprzednim starciu tych ekip o wyniku zdecydował tie-break, w którym lepszy okazał się Barkom.
